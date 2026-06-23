Европа страдает от рекордной жары

Аномальная жара в Европе привела к человеческим жертвам. Во Франции погибли по меньшей мере 18 человек, в том числе двое детей, а власти ряда стран принимают экстренные меры на фоне рекордных температур и неблагоприятных прогнозов синоптиков, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters .

Франция под ударом жары: миллионы жителей в зоне риска

В Бордо, винодельческом регионе на западе Франции, температура поднялась до 41,9°C, побив рекорд, установленный в августе прошлого года.

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню должен сегодня провести очередное совещание с членами кабинета министров по кризисной ситуации, связанной с аномальной жарой.

Из-за сильной жары в стране было закрыто более 1350 школ.

23 июня красный уровень опасности из-за жары был распространен на 54 из 96 департаментов материковой части страны, что затронет около 39 миллионов человек.

По словам экспертов, изменение климата приводит к усилению волн жары и штормов, повышению температуры и увеличению количества осадков.

— Теплый воздух поднимается из Северной Африки, из Сахары, и именно поэтому у нас такая сильная жара. Он движется очень медленно, а это значит, что нет ветра, нет бриза, который мог бы дать передышку, — пояснила Клэр Барнс, научный сотрудник по экстремальным погодным и климатическим явлениям в Имперском колледже в Лондоне.

В Великобритании ожидается рекордная июньская жара

Синоптики предупреждают, что Великобританию может накрыть одна из самых сильных июньских волн жары за всю историю наблюдений. По прогнозам Метеорологической службы Великобритании (Met Office), температура в отдельных регионах может превысить 39°C, что позволит с большим запасом побить июньские рекорды, установленные в 1957 и 1976 годах. Примечательно, что в мае страна уже обновила абсолютный температурный максимум для этого месяца.

Аномальная жара вызывает перебои с электроэнергией в Италии

22 июня Италия объявила красный уровень опасности из-за жары в 12 городах. Представитель компании Iren заявил, что для решения проблемы периодических отключений электроэнергии в Турине, вызванных перегрузкой сетей, компания удваивает количество рабочих смен и добавляет генераторы.

Жара в Германии обостряет ситуацию с пожарами

В Германии на фоне установившейся жары увеличилось число трагедий на воде. По данным властей, за выходные погибли не менее пяти человек, что вызывает обеспокоенность на фоне продолжающегося роста температуры воздуха.

Национальная метеорологическая служба Германии предупреждает, что повышение температуры воздуха усиливает угрозу лесных пожаров в стране особенно в южных и восточных регионах страны.

В настоящее время в отдельных регионах объявлен высокий уровень пожарной опасности — четвертый из пяти возможных.

Синоптики отмечают, что ситуация может продолжить ухудшаться по мере усиления жары. Наивысший уровень пожарной опасности ожидается в четверг и пятницу в ряде регионов Германии, в том числе в районах к западу от Берлина.

В Бельгии ожидается рекордная жара

Как пишет France 24, в Бельгии аномальная жара, по прогнозам, сохранится как минимум на протяжении недели. Как заявил глава отдела прогнозирования Королевского метеорологического института (IRM) Давид Дехенаув, температура воздуха может достичь рекордных значений и стать самой высокой за всю историю наблюдений.

На фоне экстремальной жары власти принимают превентивные меры. В ряде школ учебный день был сокращен до половины дня.

Ранее мы писали о том, что во Франции из-за жары в 49 департаментах введен красный уровень погодной опасности.