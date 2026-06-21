Жара усилилась во Франции: введен красный уровень в 49 департаментах

Из-за аномальной жары во Франции объявлен наивысший уровень погодной опасности сразу в 49 департаментах страны, включая Париж и Иль-де-Франс, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

По данным национальной метеослужбы Météo-France, в отдельных районах страны температура может подниматься до 42 градусов. Отмечается, что подобный уровень предупреждений в таком количестве департаментов ранее не объявлялся.

Кроме того, в 40 департаментах установлен оранжевый уровень погодной опасности, а еще в семи — желтый. Практически вся европейская часть Франции находится под различными степенями предупреждения из-за экстремальной жары.

Ранее министр национального образования республики Эдуар Жеффре заявил, что 845 школ будут закрыты из-за высоких температур. Еще в 1,8 тыс. учебных заведений будет изменено расписание: учащимся будет предложено покинуть школы до полудня.

— Вполне вероятно, что жара продолжится или даже усилится на следующей неделе, — отметили синоптики.

Ранее сообщалось, что во Франции из-за аномальной жары в 60 департаментах введен оранжевый уровень тревоги, а температура в стране может подняться до 41 градуса.