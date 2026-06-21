Аномальная жара во Франции: власти ввели оранжевую тревогу в 60 департаментах

Во Франции из-за аномальной жары в 60 департаментах введен оранжевый уровень тревоги, а температура в стране может подняться до 41 градуса, передает Kazinform со ссылкой на Аnadolu Ajansi .

По данным французского метеорологического агентства Meteo-France, температура воздуха в отдельных регионах может достигать 41 градуса, а жаркая погода, по прогнозам, сохранится и на следующей неделе.

Власти страны усиливают координацию действий: межведомственная кризисная группа с участием премьер-министра Себастьяна Лекорну и 14 министров проводит экстренное совещание, посвященное ситуации.

В Париже введен ряд мер для снижения последствий аномальной жары. В частности, городские парки и сады теперь открыты круглосуточно, а с 17 июня часть канала Сен-Мартен используется для кратковременного купания жителей в вечерние часы. Также планируется оснащение школ 1200 вентиляторами и продление работы общественных бассейнов до 20:00.

В отчете международной благотворительной организации Oxfam France от 18 июня отмечается, что из-за жаркой погоды во Франции ежегодно гибнет более 5 тысяч человек.

Напомним, метеорологическое бюро Австралии официально объявило о том, что явление Эль-Ниньо — феномен, связанный с более жаркими и засушливыми условиями в стране — теперь зафиксировано в тропической части Тихого океана.