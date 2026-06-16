Австралия официально подтвердила наступление Эль-Ниньо 

Метеорологическое бюро Австралии официально объявило о том, что явление Эль-Ниньо — феномен, связанный с более жаркими и засушливыми условиями в стране — теперь зафиксировано в тропической части Тихого океана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters .

Температура поверхности моря в регионе превысила пороговые значения Эль-Ниньо, и все атмосферные показатели соответствовали этому явлению.

Ведомство предупреждает, что Эль-Ниньо может усилиться во второй половине 2026 года и стать одним из самых сильных за последние семь десятилетий.

— Усиление погодных условий принесет чрезмерные дожди в Америку и жаркую, сухую погоду в Азию, где посевы уже нарушены, что вызывает опасения по поводу запасов продовольствия в самом густонаселенном регионе мира, — говорится в заявлении бюро метеорологии.

Согласно оценкам метеорологов, примерно половина климатических моделей прогнозирует, что нынешнее явление может войти в число самых мощных эпизодов с 1950 года.

Эль-Ниньо, характеризующееся аномальным потеплением поверхностных вод в центральной и восточной частях Тихого океана, оказывает заметное влияние на климат Австралии. Как отмечают специалисты, оно приводит к уменьшению количества осадков в зимне-весенний период, особенно на востоке страны, а также способствует росту дневных температур на ее юге.

Это погодное явление особенно пагубно сказывается на Австралии, поскольку влияет на сельскохозяйственное производство в стране, которая входит в число крупнейших в мире экспортеров пшеницы, сахара и говядины.

Данные показывают, что за последние 70 лет в стране постепенно участились случаи экстремальной жары.

В значительной части страны сезоны лесных пожаров удлинились, а океаны вокруг Австралии нагреваются быстрее, чем в предыдущие десятилетия.

Последнее явление Эль-Ниньо, наблюдавшееся в стране в 2023–2024 годах, привело к самому засушливому трехмесячному периоду за всю историю наблюдений.

Напомним, в начале месяца ООН предупреждала о мощном Эль-Ниньо в ближайшие недели.