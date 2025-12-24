Самолет начальника генштаба армии Ливии разбился над Турцией
Частный самолет, на борту которого находился начальник Генерального штаба Ливии генерал-полковник Мухаммед Али Ахмед Аль-Хаддад исчез с радаров, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı.
О потери связи с бизнес-джетом сообщил министр внутренних дел Турции Али Йерликая.
— Сегодня вечером в 20:10 с аэропорта Эсенбога в Анкаре вылетел в Триполи бизнес-джет Falcon 50 с бортовым номером 9H-DFJ, связь с которым была потеряна в 20:52. От данного самолета поступило сообщение о вынужденной посадке в районе Хаймана, однако впоследствии связь с самолетом восстановить не удалось.
На борту самолета находились пять пассажиров, в том числе начальник Генерального штаба Ливии генерал-полковник Мухаммед Али Ахмед Аль-Хаддад. Общественность будет информирована о развитии событий, — отметил в своем заявлении в социальной сети NSosyal министр Йерликая.
Напомним, турецкий военно-транспортный самолет C-130, следовавший из Азербайджана, потерпел крушение 11 ноября на территории Грузии.
Крушение произошло примерно в 5 километрах после пересечения границы Грузии, самолет следовал из Азербайджана. По данным Минобороны Турции, на борту находилось 20 турецких военнослужащих, в том числе члены экипажа, никто не выжил. Позже еще один турецкий самолет потерпел крушение.