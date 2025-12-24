Самолет начальника генштаба армии Ливии разбился над Турцией

О потери связи с бизнес-джетом сообщил министр внутренних дел Турции Али Йерликая.

— Сегодня вечером в 20:10 с аэропорта Эсенбога в Анкаре вылетел в Триполи бизнес-джет Falcon 50 с бортовым номером 9H-DFJ, связь с которым была потеряна в 20:52. От данного самолета поступило сообщение о вынужденной посадке в районе Хаймана, однако впоследствии связь с самолетом восстановить не удалось.

На борту самолета находились пять пассажиров, в том числе начальник Генерального штаба Ливии генерал-полковник Мухаммед Али Ахмед Аль-Хаддад. Общественность будет информирована о развитии событий, — отметил в своем заявлении в социальной сети NSosyal министр Йерликая.