    00:49, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Самолет начальника генштаба армии Ливии разбился над Турцией

    Частный самолет, на борту которого находился начальник Генерального штаба Ливии генерал-полковник Мухаммед Али Ахмед Аль-Хаддад исчез с радаров, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı.

    Самолет
    Фото: pxhere.com

    О потери связи с бизнес-джетом сообщил министр внутренних дел Турции Али Йерликая.

    — Сегодня вечером в 20:10 с аэропорта Эсенбога в Анкаре вылетел в Триполи бизнес-джет Falcon 50 с бортовым номером 9H-DFJ, связь с которым была потеряна в 20:52. От данного самолета поступило сообщение о вынужденной посадке в районе Хаймана, однако впоследствии связь с самолетом восстановить не удалось.

    На борту самолета находились пять пассажиров, в том числе начальник Генерального штаба Ливии генерал-полковник Мухаммед Али Ахмед Аль-Хаддад. Общественность будет информирована о развитии событий, — отметил в своем заявлении в социальной сети NSosyal министр Йерликая.

    Напомним, турецкий военно-транспортный самолет C-130, следовавший из Азербайджана, потерпел крушение 11 ноября на территории Грузии.

    Крушение произошло примерно в 5 километрах после пересечения границы Грузии, самолет следовал из Азербайджана. По данным Минобороны Турции, на борту находилось 20 турецких военнослужащих, в том числе члены экипажа, никто не выжил. Позже еще один турецкий самолет потерпел крушение.

    Теги:
    Самолет Турция Крушение самолета Мировые новости
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
