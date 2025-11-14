Еще один турецкий самолет потерпел крушение, пилот погиб

Министр сельского хозяйства и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы сообщил, что в Хорватии обнаружены обломки самолета пожарной службы, принадлежащего главному управлению лесного хозяйства, с которым была потеряна радиосвязь. По его словам, пилот погиб.

Юмаклы в своей публикации в социальной сети NSosyal отметил:

— В Хорватии, недалеко от города Сень, обнаружены обломки принадлежащего главному управлению лесного хозяйства пожарного самолета, с которым была потеряна радиосвязь. Я выражаю соболезнования семье и близким нашего пилота, погибшего в этой трагической аварии.

Ранее главное управление сообщило:

— Два пожарных самолета AT802, принадлежащих главному управлению лесного хозяйства, вылетели 12 ноября, в среду, в 10:24, из Чанаккале в Загреб (Хорватия) для проведения планового технического обслуживания. Из-за погодных условий оба самолета остались в аэропорту Риека (Хорватия). 13 ноября, в 17:38 по турецкому времени, самолеты вылетели в сторону аэропорта Загреба, но из-за погодных условий были вынуждены вернуться в Риеку. Во время обратного полета один самолет успешно приземлился в аэропорту Риека, однако связь с другим самолетом была потеряна в 18:25 по турецкому времени. Для установления местонахождения пилота и самолета начаты поисково-спасательные работы в координации с хорватскими службами.

Напомним, турецкий военно-транспортный самолет C-130, следовавший из Азербайджана, потерпел крушение 11 ноября на территории Грузии.

Крушение произошло примерно в 5 километрах после пересечения границы Грузии, самолет следовал из Азербайджана. По данным Минобороны Турции, на борту находилось 20 турецких военнослужащих, в том числе члены экипажа, никто не выжил.