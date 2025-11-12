РУ
    20:27, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Турецкий военный самолет разбился в Грузии

    Военно-транспортный самолет C-130 ВС Турции, вылетевший из Азербайджана, разбился в Грузии. Об этом сообщило турецкое Минобороны, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    крушение самолета
    Скрин из видео

    Как стало известно, 11 ноября турецкий военно-транспортный самолет C-130 вылетел из аэропорта города Гянджа и упал в грузинском муниципалитете Сигнаги. C-130 пропал с радаров через несколько минут после пересечения территории Грузии, в 5 км от границы с Азербайджаном. Самолет пропал с радаров без подачи сигнала о бедствии, говорится в заявлении Грузнавигации. Информация о причинах ЧП и числе военных на борту пока не поступала.

    По данным телеканала NTV, на борту находились военные Турции, Грузии и Азербайджана. Эта информация пока официально не подтверждена.

    Турция координирует поиски в районе крушения C-130, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

    Официальная информация о причинах ЧП и числе военных на борту пока не поступала.

    Возбуждено уголовное дело по статье нарушении правил безопасности или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть человека, сообщило МВД Грузии.

    В координации с грузинскими властями начаты поисково-спасательные работы, проинформировали в ведомстве.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования турецкому коллеге в связи с крушением военно-транспортного самолета.

    Ранее сообщалось, что самолет с гумпомощью для Ямайки упал во двор частного дома в США.

