Турецкий военный самолет разбился в Грузии

Как стало известно, 11 ноября турецкий военно-транспортный самолет C-130 вылетел из аэропорта города Гянджа и упал в грузинском муниципалитете Сигнаги. C-130 пропал с радаров через несколько минут после пересечения территории Грузии, в 5 км от границы с Азербайджаном. Самолет пропал с радаров без подачи сигнала о бедствии, говорится в заявлении Грузнавигации. Информация о причинах ЧП и числе военных на борту пока не поступала.

По данным телеканала NTV, на борту находились военные Турции, Грузии и Азербайджана. Эта информация пока официально не подтверждена.

Турция координирует поиски в районе крушения C-130, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Официальная информация о причинах ЧП и числе военных на борту пока не поступала.

Возбуждено уголовное дело по статье нарушении правил безопасности или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть человека, сообщило МВД Грузии.

В координации с грузинскими властями начаты поисково-спасательные работы, проинформировали в ведомстве.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования турецкому коллеге в связи с крушением военно-транспортного самолета.

