Турецкий военный самолет разбился в Грузии
Военно-транспортный самолет C-130 ВС Турции, вылетевший из Азербайджана, разбился в Грузии. Об этом сообщило турецкое Минобороны, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Как стало известно, 11 ноября турецкий военно-транспортный самолет C-130 вылетел из аэропорта города Гянджа и упал в грузинском муниципалитете Сигнаги. C-130 пропал с радаров через несколько минут после пересечения территории Грузии, в 5 км от границы с Азербайджаном. Самолет пропал с радаров без подачи сигнала о бедствии, говорится в заявлении Грузнавигации. Информация о причинах ЧП и числе военных на борту пока не поступала.
По данным телеканала NTV, на борту находились военные Турции, Грузии и Азербайджана. Эта информация пока официально не подтверждена.
Турция координирует поиски в районе крушения C-130, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Официальная информация о причинах ЧП и числе военных на борту пока не поступала.
Возбуждено уголовное дело по статье нарушении правил безопасности или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть человека, сообщило МВД Грузии.
В координации с грузинскими властями начаты поисково-спасательные работы, проинформировали в ведомстве.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования турецкому коллеге в связи с крушением военно-транспортного самолета.
