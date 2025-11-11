РУ
    05:52, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Самолет с гумпомощью для Ямайки упал во двор частного дома в США

    Американский самолет с гуманитарной помощью для Ямайки рухнул на заднем дворе жилого дома в штате Флорида в США, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Mirror.

    В США разбился легкомоторный самолет
    Фото: x.com/stockbella

    Момент крушения легкомоторного самолета Beechcraft King Air в городе Корал-Спрингс попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как он едва не врезался в жилой дом, протаранил деревья и забор, после чего рухнул в озеро, а обломки разбросало по земле.

     

    Отмечается, что воздушное судно вмещает 7–9 пассажиров. По информации журналистов издания, водолазы в настоящее время разыскивают пилота и пассажиров в озере. Предварительно, информации о пострадавших в настоящее время нет. 

    Как отмечается, борт малой авиации производил отправку гуманитарной помощи на Ямайку, которая существенно пострадала от урагана «Мелисса». Он вылетел из аэропорта Форт-Лодердейл.

    Ранее в американском городе Дартмут произошла авиакатастрофа — самолет рухнул на полосу оживленной трассы и загорелся. Есть погибшие. 

    До этого самолет разбился недалеко от аэропорта Хикс, расположенного к северу от города Форт-Уэрт, штат Техас.

    Алина Хан
