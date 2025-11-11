Самолет с гумпомощью для Ямайки упал во двор частного дома в США
Американский самолет с гуманитарной помощью для Ямайки рухнул на заднем дворе жилого дома в штате Флорида в США, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Mirror.
Момент крушения легкомоторного самолета Beechcraft King Air в городе Корал-Спрингс попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как он едва не врезался в жилой дом, протаранил деревья и забор, после чего рухнул в озеро, а обломки разбросало по земле.
✈️⚫️ A Beechcraft King Air carrying hurricane relief supplies to Jamaica crashed today into a pond in Coral Springs, Florida.— Zaryon OSINT (@zarGEOINT) November 10, 2025
📍 Geolocation of the crash site: 26.29152, -80.20600 pic.twitter.com/JSKV3u4ZCz
🛩️ BREAKING: A Beechcraft King Air aircraft carrying aid for Jamaica's Hurricane Melissa recovery crashed into a pond in a Coral Springs, Florida, neighborhood around 10:30 a.m. EST, 14 minutes after departing Fort Lauderdale Executive Airport. pic.twitter.com/mkxyX3bWWd— Bella (@stockbella) November 10, 2025
Отмечается, что воздушное судно вмещает 7–9 пассажиров. По информации журналистов издания, водолазы в настоящее время разыскивают пилота и пассажиров в озере. Предварительно, информации о пострадавших в настоящее время нет.
Как отмечается, борт малой авиации производил отправку гуманитарной помощи на Ямайку, которая существенно пострадала от урагана «Мелисса». Он вылетел из аэропорта Форт-Лодердейл.
