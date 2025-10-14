РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:33, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    В США самолет упал на автомагистраль и загорелся

    В американском городе Дартмут произошла авиакатастрофа — самолет рухнул на полосу оживленной трассы и загорелся. Есть погибшие, передает агентство Kazinform со ссылкой на CBS News.

    Крушение самолета
    Фото: x.com/theinformant_x

    По данным телеканала, муж и жена погибли в результате крушения небольшого самолета на трассе 195 в Дартмуте, штат Массачусетс. Движение по обеим сторонам трассы было перекрыто на несколько часов.

    По данным полиции штата, фюзеляж одномоторного самолета с фиксированным крылом оказался на разделительной полосе около 8:15 утра и загорелся. Другие части самолета были найдены в лесу неподалеку.

    По словам окружного прокурора Томаса Куинна, женщина, ехавшая в этот момент по шоссе, «пострадала от обломков упавшего самолета». Ее доставили в больницу с травмами, не представляющими угрозы для жизни.

    Окружной прокурор опознал жертв — это 68-летний Томас Перкинс и его жена, 66-летняя Агата Перкинс. Оба из Мидлтауна, штат Род-Айленд. Их обнаружили в фюзеляже самолета в средней части, смерть констатировали на месте.

    Сообщается, что национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) расследует причины крушения. По данным телеканала, самолет Socata TBM-700 вылетел из регионального аэропорта Нью-Бедфорд. По данным Flightradar24, самолет направлялся в Кеношу, штат Висконсин.

    Теги:
    Крушение самолета США
    Алина Хан
    Алина Хан
    Автор
    Сейчас читают