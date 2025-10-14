В США самолет упал на автомагистраль и загорелся

По данным телеканала, муж и жена погибли в результате крушения небольшого самолета на трассе 195 в Дартмуте, штат Массачусетс. Движение по обеим сторонам трассы было перекрыто на несколько часов.

По данным полиции штата, фюзеляж одномоторного самолета с фиксированным крылом оказался на разделительной полосе около 8:15 утра и загорелся. Другие части самолета были найдены в лесу неподалеку.

❗️🇺🇸 - DARTMOUTH, Mass. — Thomas Perkins, 68, and his wife Agatha Perkins, 66, both of Middletown, R.I., were killed early Monday when the Socata TBM700C2 turboprop they were aboard crashed and burst into flames on Interstate 195 during takeoff from New Bedford Regional Airport… pic.twitter.com/DVytVEf90z — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 13, 2025

По словам окружного прокурора Томаса Куинна, женщина, ехавшая в этот момент по шоссе, «пострадала от обломков упавшего самолета». Ее доставили в больницу с травмами, не представляющими угрозы для жизни.

Окружной прокурор опознал жертв — это 68-летний Томас Перкинс и его жена, 66-летняя Агата Перкинс. Оба из Мидлтауна, штат Род-Айленд. Их обнаружили в фюзеляже самолета в средней части, смерть констатировали на месте.

Сообщается, что национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) расследует причины крушения. По данным телеканала, самолет Socata TBM-700 вылетел из регионального аэропорта Нью-Бедфорд. По данным Flightradar24, самолет направлялся в Кеношу, штат Висконсин.