Минобороны Турции подтвердило гибель 20 военных при крушении самолета в Грузии

Ведомство опубликовало список погибших в X.

— В результате крушения военно-транспортного самолета C-130 на границе Грузии и Азербайджана 11 ноября погибли 20 находившихся на его борту наших военнослужащих. В 06:30 в координации с грузинскими властями начались поисково-спасательные работы и расследование авиакатастрофы на месте падения нашего самолета, — говорится в сообщении.

Напомним, 11 ноября турецкий военно-транспортный самолет C-130 вылетел из аэропорта города Гянджа и упал в грузинском муниципалитете Сигнаги. C-130 пропал с радаров через несколько минут после пересечения территории Грузии, в 5 км от границы с Азербайджаном. Самолет пропал с радаров без подачи сигнала о бедствии, говорится в заявлении Грузнавигации. Турецкие специалисты приступили к расследованию крушения самолета.