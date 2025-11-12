РУ
    10:54, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Минобороны Турции подтвердило гибель 20 военных при крушении самолета в Грузии

    Министерство национальной обороны Турции сообщило о гибели 20 военнослужащих при крушении военно-транспортного самолета С-130 в Грузии, передает агентство Kazinform. 

    Минобороны Турции подтвердило гибель 20 военных при крушении С-130 в Грузии
    Фото: oxu.az

    Ведомство опубликовало список погибших в X.

    — В результате крушения военно-транспортного самолета C-130 на границе Грузии и Азербайджана 11 ноября погибли 20 находившихся на его борту наших военнослужащих. В 06:30 в координации с грузинскими властями начались поисково-спасательные работы и расследование авиакатастрофы на месте падения нашего самолета, — говорится в сообщении.

    Напомним, 11 ноября турецкий военно-транспортный самолет C-130 вылетел из аэропорта города Гянджа и упал в грузинском муниципалитете Сигнаги. C-130 пропал с радаров через несколько минут после пересечения территории Грузии, в 5 км от границы с Азербайджаном. Самолет пропал с радаров без подачи сигнала о бедствии, говорится в заявлении Грузнавигации. Турецкие специалисты приступили к расследованию крушения самолета. 

    Теги:
    Турция Крушение самолета Грузия Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
