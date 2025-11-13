Розыск Екатерины Бивол: МВД РК сотрудничает с полицией России

На брифинге в Сенате журналисты спросили замминистра о том, какие действия предпринимаются совместно с российскими правоохранительными органами в отношении Екатерины Бивол, объявленной в розыск.

— В отношении нее возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, объявлен международный розыск. В качестве меры пресечения избрано содержание под стражей. Мы находимся в контакте с российской полицией через специальные каналы, — сообщил Адилов.

Он добавил, что в случае задержания Екатерины Бивол вопрос об экстрадиции будет решаться через органы Генеральной прокуратуры.

Напомним, ранее сообщалось, что МВД Кыргызстана начало доследственную проверку в отношении Екатерины Бивол за видео с оскорбительными высказываниями в адрес кыргызов и казахов.

Екатерине Бивол заочно предъявлено обвинение по статье 330 Уголовного кодекса КР «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды (розни)».

25 октября решением Первомайского районного суда города Бишкек в отношении обвиняемой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в учреждении № 21 ГСИН при Кабмине КР. Она объявлена в розыск.

31 октября полиция Казахстана также объявила Екатерину Бивол в розыск.