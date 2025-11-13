РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:45, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Розыск Екатерины Бивол: МВД РК сотрудничает с полицией России

    Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов прокомментировал уголовное дело в отношении Екатерины Бивол, бывшей супруги известного боксера Дмитрия Бивола, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Екатерина Бивол
    Фото: Instagram Екатерины Бивол

    На брифинге в Сенате журналисты спросили замминистра о том, какие действия предпринимаются совместно с российскими правоохранительными органами в отношении Екатерины Бивол, объявленной в розыск.

    — В отношении нее возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, объявлен международный розыск. В качестве меры пресечения избрано содержание под стражей. Мы находимся в контакте с российской полицией через специальные каналы, — сообщил Адилов.

    Он добавил, что в случае задержания Екатерины Бивол вопрос об экстрадиции будет решаться через органы Генеральной прокуратуры.

    Напомним, ранее сообщалось, что МВД Кыргызстана начало доследственную проверку в отношении Екатерины Бивол за видео с оскорбительными высказываниями в адрес кыргызов и казахов.

    Екатерине Бивол заочно предъявлено обвинение по статье 330 Уголовного кодекса КР «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды (розни)».

    25 октября решением Первомайского районного суда города Бишкек в отношении обвиняемой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в учреждении № 21 ГСИН при Кабмине КР. Она объявлена в розыск.

    31 октября полиция Казахстана также объявила Екатерину Бивол в розыск. 

    Теги:
    Спорт Казахстан Полиция Сотрудничество Розыск Россия
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают