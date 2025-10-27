Экс-супруга Дмитрия Бивола заочно арестована в Кыргызстане

По данным Главного управления внутренних дел г.Бишкек, Екатерине Бивол заочно предъявлено обвинение по статье 330 Уголовного кодекса КР «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды (розни)».

25 октября решением Первомайского районного суда г.Бишкек в отношении обвиняемой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, с содержанием в Учреждении №21 ГСИН при кабмине КР. Она объявлена в розыск.

Ранее сообщалось, что МВД Кыргызстана начало доследственную проверку в отношении Екатерины Бивол за видео с оскорбительными высказываниями в адрес кыргызов и казахов.