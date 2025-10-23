РУ
    15:45, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    МВД Кыргызстана проверяет видео с оскорблениями со стороны экс-супруги Дмитрия Бивола

    В Кыргызстане начата доследственная проверка в отношении Екатерины Бивол, бывшей супруги известного боксера Дмитрия Бивола, за видео с оскорбительными высказываниями в адрес кыргызов и казахов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    бивол
    кадр из видео

    Как сообщили в МВД КР, по данному факту назначены соответствующие экспертизы.

    — В интернет-пространстве распространилось видео, на котором женщина, находясь за рулем автомобиля, допускает оскорбительные высказывания в адрес представителей различных национальностей. Подобные действия являются недопустимыми и противоречат принципам межнационального уважения и толерантности. Вне зависимости от места проживания, каждый человек обязан соблюдать нормы морали и права, не допускать разжигания вражды и розни, — заявили в ведомстве.

    МВД Кыргызской Республики призывает граждан к взаимоуважению, ответственности за свои слова и действия, особенно в публичном пространстве.

    Также агентство Kazinform обратилось за комментарием в МВД Казахстана. 

    Напомним, в феврале 2025 года в стране принят закон о штрафах за оскорбление или клевету в СМИ и интернете.

     

    Спорт Закон и порядок Казахстан Кыргызстан Общество
    Гульмира Абдрахманова
