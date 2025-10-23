МВД Кыргызстана проверяет видео с оскорблениями со стороны экс-супруги Дмитрия Бивола

Как сообщили в МВД КР, по данному факту назначены соответствующие экспертизы.

— В интернет-пространстве распространилось видео, на котором женщина, находясь за рулем автомобиля, допускает оскорбительные высказывания в адрес представителей различных национальностей. Подобные действия являются недопустимыми и противоречат принципам межнационального уважения и толерантности. Вне зависимости от места проживания, каждый человек обязан соблюдать нормы морали и права, не допускать разжигания вражды и розни, — заявили в ведомстве.

МВД Кыргызской Республики призывает граждан к взаимоуважению, ответственности за свои слова и действия, особенно в публичном пространстве.

Также агентство Kazinform обратилось за комментарием в МВД Казахстана.

Напомним, в феврале 2025 года в стране принят закон о штрафах за оскорбление или клевету в СМИ и интернете.