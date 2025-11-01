РУ
    18:01, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Екатерину Бивол объявила в розыск полиция Казахстана

    Полиция Казахстана объявила в розыск бывшую супругу известного боксера Дмитрия Бивола Екатерину Бивол, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Бішкек соты Биволдың бұрынғы әйелін сырттай соттап, халықаралық іздеу жариялады
    Фото: Instagram / bivol_kate

    — По данному факту возбуждено уголовное дело. Лицо объявлено в розыск с мерой пресечения в виде содержания под стражей, — сообщили в полиции. 

    Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

    Напомним, ранее сообщалось, что МВД Кыргызстана начало доследственную проверку в отношении Екатерины Бивол за видео с оскорбительными высказываниями в адрес кыргызов и казахов.

    Екатерине Бивол заочно предъявлено обвинение по статье 330 Уголовного кодекса КР «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды (розни)».

    25 октября решением Первомайского районного суда г. Бишкек в отношении обвиняемой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, с содержанием в Учреждении № 21 ГСИН при кабмине КР. Она объявлена в розыск.

    Данира Искакова
