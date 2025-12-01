Резко возросло число жертв наводнения в Индонезии: погибли 442 человека

Утром в воскресенье общее число погибших оценивалось в 303 человека.

На острове продолжаются эвакуационные работы, основные дороги перекрыты, а интернет и электричество восстановлены лишь частично.

Муссоны, которые усугубили тропические штормы, вызвали одни из самых сильных наводнений в Юго-Восточной Азии за последние годы. Сотни людей погибли и пропали без вести в Малайзии и Таиланде, по всему региону пострадали миллионы людей.

Официальное число погибших в Таиланде в настоящее время составляет 170 человек, еще два человека погибли в штате Перлис на севере Малайзии.

В Шри-Ланке почти 160 человек погибли из-за экстремальных погодных условий, вызванных наводнениями и оползнями.

Тропический циклон редкой силы «Сеньяр» вызвал катастрофические оползни и наводнения в Индонезии, в результате чего были смыты дома и затоплены тысячи зданий.

Плохая погода затруднила спасательные операции, и, хотя десятки тысяч людей были эвакуированы, сотни все еще находятся в опасности, сообщило индонезийское агентство по чрезвычайным ситуациям.

В Тапанули, наиболее пострадавшем районе, жители, по сообщениям, разграбили магазины в поисках еды.

Жители требуют от властей страны объявить Суматру зоной национального бедствия, чтобы обеспечить более быстрые и скоординированные действия спасательных служб.

В южной провинции Таиланда Сонгкхла по меньшей мере 145 человек погибли в результате одного из самых сильных наводнений за последнее десятилетие: уровень воды поднялся на три метра.

По данным правительства, опубликованным в субботу, в 10 провинциях, пострадавших от наводнения, оно затронуло более 3,8 миллиона человек.

В городе Хатъяй за один день на прошлой неделе выпало 335 мм осадков — это самый сильный дождь за последние 300 лет. По мере спада воды власти зафиксировали резкий рост числа погибших.

Как сообщает агентство AFP, в одной из больниц города работники были вынуждены переносить тела в рефрижераторы, поскольку морг был переполнен.

Правительство обещало принять меры по оказанию помощи, в том числе выплатить компенсацию в размере до двух миллионов батов (62 000 долларов) семьям, потерявшим своих близких.

В соседней Малайзии число погибших гораздо ниже, но ущерб не менее серьезен. Наводнение затопило часть штата Перлис, в результате чего десятки тысяч людей были вынуждены укрыться в убежищах.

Шри-Ланка пострадала от циклона «Дитва», в результате которого, по данным Центра по управлению чрезвычайными ситуациями, погибли по меньшей мере 193 человека и более 200 пропали без вести. Правительство страны объявило чрезвычайное положение.

По словам официальных лиц, были разрушены более 15 тыс. домов, и около 78 тыс. человек были вынуждены укрыться во временных убежищах. Около трети страны осталось без электричества и водоснабжения.

По словам метеорологов, экстремальные погодные условия в Юго-Восточной Азии, возможно, были вызваны взаимодействием тайфуна «Кото», который прошел над Филиппинами и сейчас движется в сторону Вьетнама, и циклона «Сеньяр», образовавшегося в Малаккском проливе.