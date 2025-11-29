Свыше 320 человек погибли после проливных дождей в Юго-Восточной Азии

Власти продолжают спасательные операции, восстанавливают электроснабжение и связь, а также оценивают ущерб по мере того, как вода начинает отступать.

Стихия затронула обширные районы Индонезии, Малайзии и Таиланда, пострадавших от проливных дождей, вызванных циклоном. В Малаккском проливе одновременно формируется редкий тропический шторм. На Шри-Ланке власти сообщили о гибели еще 46 человек.

На индонезийской Суматре ситуация остается наиболее тяжелой: подтверждена гибель 174 человек, 79 числятся пропавшими, тысячи семей лишились домов. В округе Паданг-Париаман уровень воды достигал метра, и спасатели так и не смогли добраться до части жителей. Люди жалуются на нехватку провизии: некоторые были вынуждены перебраться на верхние этажи домов, спасаясь от стремительно поднимавшейся воды. В городе Батанг Тору местные жители похоронили семь неопознанных погибших, найденных среди завалов и доставленных в импровизированную братскую могилу. Власти продолжают расчистку дорог, восстановление связи и переброску гуманитарной помощи.

В Таиланде жертвами наводнений стали 145 человек, а пострадавших насчитывается более 3,5 миллиона. В городе Хатъяй вода постепенно убывает, однако многие районы остаются затопленными и обесточенными. Жители возвращаются к разрушенным домам и подсчитывают ущерб — некоторые полностью утратили имущество.

В Малайзии из-за последствий тропического шторма «Сеньяр» погибли два человека. Несмотря на ослабление шторма, метеорологи предупреждают о риске новых дождей, ветра и опасного волнения. В эвакуационных центрах остаются около 30 тысяч человек. МИД Малайзии сообщил об эвакуации 1459 своих граждан из более чем 25 тайских отелей в зоне бедствия, еще около 300 человек ожидают помощи.

Стихия стала одной из крупнейших природных катастроф региона за последние годы, и ликвидация последствий, по оценкам властей, займет продолжительное время.

Ранее сообщалось, что в центральных провинциях Вьетнама из-за продолжительных ливней и масштабных наводнений погибли 37 человек, еще пятеро числятся пропавшими без вести, 78 получили ранения. На западе и юго-западе Турции сильные проливные дожди привели к масштабному наводнению