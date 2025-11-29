00:53, 29 Ноябрь 2025 | GMT +5
Число погибших в результате наводнения на юге Таиланда возросло до 145 человек
Количество жертв масштабного наводнения на юге Таиланда возросло до 145, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
Об этом сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель правительства страны Сирипонг Ангкасакулкиат.
— В южной части Таиланда зарегистрировано в общей сложности 145 случаев гибели людей, наибольшее количество (110) — в наиболее пострадавшей провинции Сонгкхла, — заявил он.
Ранее сообщалось, что сотни туристов эвакуированы на юге Таиланда из-за наводнения.
Ущерб от самого сильного за последние три столетия наводнения составил более 300 миллионов долларов.