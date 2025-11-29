Число погибших в результате наводнения на юге Таиланда возросло до 145 человек

Об этом сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель правительства страны Сирипонг Ангкасакулкиат.

— В южной части Таиланда зарегистрировано в общей сложности 145 случаев гибели людей, наибольшее количество (110) — в наиболее пострадавшей провинции Сонгкхла, — заявил он.

Ранее сообщалось, что сотни туристов эвакуированы на юге Таиланда из-за наводнения.

Ущерб от самого сильного за последние три столетия наводнения составил более 300 миллионов долларов.