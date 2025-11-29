РУ
    00:53, 29 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Число погибших в результате наводнения на юге Таиланда возросло до 145 человек

    Количество жертв масштабного наводнения на юге Таиланда возросло до 145, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Фото: Синьхуа

    Об этом сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель правительства страны Сирипонг Ангкасакулкиат.

    — В южной части Таиланда зарегистрировано в общей сложности 145 случаев гибели людей, наибольшее количество (110) — в наиболее пострадавшей провинции Сонгкхла, — заявил он.

    Ранее сообщалось, что сотни туристов эвакуированы на юге Таиланда из-за наводнения.

    Ущерб от самого сильного за последние три столетия наводнения составил более 300 миллионов долларов.                                             

    Теги:
    Наводнение Таиланд Мировые новости
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
