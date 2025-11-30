Число погибших при паводках в Индонезии возросло до 303 человек

Глава Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии (BNPB) Сухарьянто заявил, что наибольшее число жертв было зарегистрировано в провинции Северная Суматра, где 166 человек погибли и 143 человека по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Отмечается, что в провинции Западная Суматра подтверждена гибель 90 человек, 85 числятся пропавшими, в то время как в провинции Ачех зафиксировано 47 погибших и 51 пропавший без вести.

Ранее сообщалось, что проливные дожди обрушились на Юго-Восточную Азию. В Таиланде жертвами наводнений стали 145 человек, а пострадавших насчитывается более 3,5 миллиона. В городе Хатъяй вода постепенно убывает, однако многие районы остаются затопленными и обесточенными. Жители возвращаются к разрушенным домам и подсчитывают ущерб — некоторые полностью утратили имущество.

В Малайзии из-за последствий тропического шторма «Сеньяр» погибли два человека. В центральных провинциях Вьетнама из-за продолжительных ливней и масштабных наводнений погибли люди.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.