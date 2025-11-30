Число погибших при паводках в Индонезии возросло до 303 человек
Из-за внезапных паводков и сходов оползней в трех провинциях индонезийского региона Суматра погибли 303 человека, 279 остаются пропавшими без вести, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
Глава Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии (BNPB) Сухарьянто заявил, что наибольшее число жертв было зарегистрировано в провинции Северная Суматра, где 166 человек погибли и 143 человека по-прежнему числятся пропавшими без вести.
Отмечается, что в провинции Западная Суматра подтверждена гибель 90 человек, 85 числятся пропавшими, в то время как в провинции Ачех зафиксировано 47 погибших и 51 пропавший без вести.
Ранее сообщалось, что проливные дожди обрушились на Юго-Восточную Азию. В Таиланде жертвами наводнений стали 145 человек, а пострадавших насчитывается более 3,5 миллиона. В городе Хатъяй вода постепенно убывает, однако многие районы остаются затопленными и обесточенными. Жители возвращаются к разрушенным домам и подсчитывают ущерб — некоторые полностью утратили имущество.
В Малайзии из-за последствий тропического шторма «Сеньяр» погибли два человека. В центральных провинциях Вьетнама из-за продолжительных ливней и масштабных наводнений погибли люди.
Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.