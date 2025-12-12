Расширение евразийской повестки: о чем договорились Токаев и Пезешкиан

Море возможностей

Политический календарь уходящего года наглядно подтверждает тезис о том, что Центральная Азия уверенно заявила о своей субъектности на международной арене, закрепляя за Казахстаном роль ведущего инициатора и координатора региональных процессов. В этом контексте визит Президента Ирана Масуда Пезешкиана подтвердил, что эпоха декларативных намерений завершилась: сегодня партнеры стремятся к практическому взаимодействию с Казахстаном. В центре внимания — экономика, торговля и транзитные маршруты, которые превращают страну в ключевой узел сопряжения региональных и глобальных интересов.

Приветствуя высокого гостя в Акорде, Президент Касым-Жомарт Токаев привел казахскую пословицу: «Көрші тату болса — құт» («Когда соседи дружат, то это благо»). Не разделенные, а в случае партнерства с Ираном, объединенные Каспийским морем, государства имеют не только глубокие корни, но и амбициозные планы на будущее. За 10 месяцев этого года, как отметил Глава государства, отмечается рост показателей торгово-экономического сотрудничества на 40% по сравнению с предыдущим периодом.

— Для Казахстана Иран является близким соседом и надежным партнером на Ближнем Востоке. Нам нужно сохранить заданный темп и нарастить объемы взаимной торговли, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Аkorda

Масуд Пезешкиан подтвердил: у государств имеется огромный потенциал для укрепления сотрудничества в политической, экономической, культурной, гуманитарной сферах, а также в вопросе обеспечения безопасности.

— Ранее мы договорились довести объемы взаимной торговли до 3 миллиардов долларов. Мы будем прилагать все усилия для достижения этой цели. Прочной основой для расширения торгово-экономических связей является Соглашение о свободной торговле между Исламской Республикой Иран и Евразийским экономическим союзом, — отметил он.

В последнее время Иран заметно переформатировал свой внешнеполитический подход к ведению дел по экономическим вопросам, придерживаясь прагматизма и ориентирования на практическую выгоду. Иран ясно осознает: в условиях усиливающейся конкуренции за транзитные маршруты и растущего внимания к Центральной Азии на мировой геополитической карте необходимо действовать активно и последовательно. В этой логике Казахстан выглядит естественным партнером — страной с устойчивой экономикой, растущим транзитным потенциалом и все более весомым дипломатическим голосом.

Фото: freepik.com

Для Астаны партнерство с Ираном означает расширение энергетической корзины, привлечение новых технологий и выход на рынки Ближнего Востока. Таким образом, взаимодействие двух стран приобретает стратегический характер: оно не только укрепляет позиции Казахстана в регионе, но и формирует новые контуры устойчивости и взаимной выгоды в условиях меняющейся геополитической реальности.

— В Тегеране этот визит рассматривается как важный геополитический сигнал, отражающий изменение внешнеполитических приоритетов Ирана и усиление внимания к Каспийскому региону и Центральной Азии. Иранские медиа и экспертные круги называют поездку «стратегическим возвращением на север» и шагом в рамках долгосрочной евразийской переориентации страны, — комментирует старший преподаватель Евразийского национального университета, кандидат философских наук Жанат Момынкулов.

Иранские СМИ в эти дни действительно подчеркивают, что фокус внешней политики государства смещается от Ближнего Востока к Каспию и Центральной Азии, а информагентства IRNA и Tasnim характеризуют Астану как «прагматичного и предсказуемого партнера, не склонного к идеологизации отношений».

— Если учитывать, что Каспий превращается в зону «тонкого равновесия», где каждая страна ищет новые способы компенсировать внешнее давление и усиливать устойчивость своих экономических маршрутов, то Иран открывает Казахстану новую географию возможностей, в частности, выход к альтернативным южным коридорам, возможность формировать диверсифицированную энергологистику, технологическое и промышленное партнерство, которое часто недооценивают. Для самого Ирана этот визит тоже символичен. Ему важно показать, что санкционное окружение не изолирует его от региональной политики, и что Тегеран может перезагружать отношения со странами Центральной Азии без оглядки на внешнее давление, — считает руководитель Центра изучения общественных процессов Казахстанского института общественного развития Риззат Тасым.

Фото: Kazinform/Солтан Жексенбеков

Эксперт при этом уточняет, что в казахстанском обществе пока мало системного представления об Иране, которое часто ограничивается «штампами». А между тем это 18-я экономика мира по ряду оценок, крупнейший промышленный игрок Ближнего Востока и Северной Африки, четвертый производитель нефти и второй обладатель запасов газа.

— То есть мы говорим не просто о соседней стране через Каспий, а о мощном региональном акторе, который влияет на архитектуру безопасности, логистику, энергетику и торговые маршруты нашего региона, — отмечает Риззат Тасым.

Прагматичный подход

У Астаны и Тегерана есть несколько направлений естественного пересечения интересов, которые в вкратце можно обозначить так: Казахстан ищет новые рынки, а Иран — новые логистические пути.

— Объем взаимного товарооборота растет с каждым годом, однако нам необходимо уделить особое внимание диверсификации торговли. В частности, следует активизировать взаимодействие в сферах сельского хозяйства, транспортно-логистической, горнодобывающей промышленности, медицины и передовых технологий. Уверен, что подписанные сегодня документы послужат мощным импульсом для дальнейшего развития политического и экономического взаимодействия, — сказал Глава нашего государства.

Фото: Аkorda

По итогам переговоров президенты Касым-Жомарт Токаев и Масуд Пезешкиан приняли Совместное заявление. Пакет межправительственных и межведомственных документов включил в себя соглашения в области дипломатии, культуры, искусственного интеллекта, здравоохранения, логистики и медиа.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу об учреждении Торгового дома Казахстана в Тегеране, подчеркнув значимость активизации деятельности Делового совета и максимально эффективного использования потенциала казахско-иранской торгово-промышленной палаты.

С начала года Иран вложил в экономику Казахстана 17,8 млн долларов прямых инвестиций. Увеличить эту цифру могут совместные инфраструктурные проекты: стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем наращивании потенциала транспортного коридора Север — Юг и железнодорожного маршрута Казахстан — Туркменистан — Иран. За 10 месяцев текущего года объем перевозок по этим направлениям вырос, по сравнению с прошлым годом, на 53%.

Президенты обсудили перспективы дальнейшей диверсификации транспортно-транзитных путей для укрепления межрегиональных связей, включая совместное развитие портовой инфраструктуры на Каспийском море. Таким образом, ссотрудничество по этим направлениям превращается в механизм коллективной устойчивости, где каждая сторона получает стратегические выгоды.

— Мы должны эффективно использовать стратегически выгодное расположение наших стран. На сегодняшний день через Казахстан проходит около 85 процентов сухопутных грузоперевозок между Европой и Китаем. В связи с этим особое значение приобретает развитие транспортного коридора Север — Юг и железнодорожного маршрута Казахстан — Туркменистан — Иран. Это важный проект, отвечающий интересам обеих сторон. Пользуясь случаем, выражаю искреннюю благодарность руководству Ирана за выделение Казахстану земельного участка в порту Шахид Раджаи в Бендер-Аббасе. Этот шаг, несомненно, еще больше укрепит наше взаимодействие, — подчеркнул Президент Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Kazinform

В настоящее время установлены партнерские отношения между рядом областей Казахстана и провинций Ирана. Наша страна, как отметил Глава государства, приветствует предложение иранских предпринимателей о создании совместной Свободной экономической зоны на территории Мангистауской области.

— Железнодорожные, наземные, морские и воздушные сообщения между двумя странами обладают уникальными возможностями. Важным направлением остается и поставленная цель по увеличению товарооборота. Для ее достижения необходимо предоставление дополнительных условий и льгот экономическим операторам, особенно частному сектору, и устранение препятствий на пути развития торговли, — комментирует Посол ИРИ в РК Али Акбар Джоукар.

Для транспортно-логистической интеграции сегодня, по мнению Риззата Тасыма, действительно открываются уникальные возможности. Уже развивается движение контейнерных поездов по маршруту «Казахстан-Туркменистан-Иран-Турция», постепенно превращаясь ключевую артерию евразийской торговли.

— Для стран Центральной Азии, и особенно для Казахстана, это открывает новую конфигурацию возможностей, прежде всего на фоне глобальной турбулентности и поиска новых экономических коридоров. В более широком плане мы видим, что Иран стремится встроиться в инфраструктурную кооперацию региона, а Казахстан расширить свои стратегические маршруты и снизить зависимость от узких коридоров. Из-за данных обстоятельств, если раньше Иран ограничивался политическими заявлениями о «общем культурном пространстве», то сегодня он подключается к проектам «Север-Юг», активно продвигает создание совместных промышленных зон, модернизирует порты Энзели и Бендер-Аббас под транзит из Центральной Азии, — комментирует Ризат Тасым.

Фото: Минсельхоз РК

Еще одно направление для диверсификации партнерства — сельскохозяйственный сектор. В прошлом году из Казахстана на рынок Ирана было поставлено более 500 тысяч тонн ячменя.

— Поставки казахстанского зерна рассматриваются в Иране как элемент внутренней стабильности. По данным иранских экспертов, импорт в этой сфере превысил 1 млн тонн в 2024-25 годах, и Тегеран выражает готовность увеличить объемы в несколько раз. Экономическое издание Donya-ye Eqtesad отмечает, что при развитии портовой инфраструктуры Иран может стать региональным центром перераспределения зерновых, — утверждает Жанат Момынкулов.

Мы можем доверять друг другу

«Золотым мостом» в двусторонних отношениях продолжает оставаться укрепление культурно-гуманитарных связей.

— В архивах Ирана хранится значительное количество памятников казахской истории. Наши ученые уже приступили к совместному изучению наследия аль-Фараби. Прорабатывается вопрос строительства на казахской земле историко-культурного комплекса, посвященного великому мыслителю. Сегодня иранская делегация передала нам копии ценных древних рукописей, связанных с историей Казахстана, за что я искренне благодарен. Этот жест подчеркивает глубину исторических связей двух народов, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Аkorda

В целях взаимного ознакомления с духовными ценностями двух стран стороны договорились о проведении в ближайшие годы Дней культуры, расширении студенческих обменов между высшими учебными заведениями, налаживании сотрудничества медицинских организаций и фармацевтических производств.

Президент в своем выступлении подчеркнул, что Иран, пользующийся высоким авторитетом на международной арене, всегда являлся надежным партнером Казахстана на Ближнем Востоке.

— Были установлены тесные отношения между ханом Тауке и шахом Султаном Хусейном. Сохранились исторические сведения о том, что представители посольств встречались в Москве, а иранский посол посетил Казахскую степь. Тайказан в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане был изготовлен в мастерской иранского мастера Абдул-Азиза Шарафуддина Тебризи, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Ученые считают, что доля персидских слов в нашем словарном запасе составляет 4%. Сегодня в городах Горган, Бендер-Туркмен и Гомбеде-Кавус провинции Голестан на севере Ирана проживает более 5 тысяч казахов. Поэма «Шахнаме» Фирдоуси и ее герои, как отметил Глава государства, близки и народам Турана.

Фото: Аkordа

В копиях древних рукописей, привезенных иранской делегацией, содержатся сведения об истории и культуре Казахстана XVIII века. В 27 представленных рукописях содержится анализ социально-экономического положения Казахского ханства, его отношений с соседними странами, региональной конкуренции, политико-экономической ситуации в Туркестане, а также действий Российской империи в отношении казахских регионов и ханств. Также речь идет о разведке месторождений и добыче угля, железа, меди, свинца и бирюзы в Казахской степи.

Таким образом, стороны подчеркнули, что истинная сила партнерства проявляется не только в цифрах и документах. Казахстан и Иран связывают глубокие культурные традиции, уважение к наследию и стремление к взаимному доверию. Именно доверие делает наши народы близкими, позволяет строить прочные мосты сотрудничества и уверенно смотреть в будущее, где экономическое развитие будет идти рука об руку с укреплением гуманитарных связей и дружбы.

Расширить товарооборот

Президент Ирана привез в Казахстан не только копии ценных древних рукописей, но и внушительную бизнес-делегацию. На казахско-иранском бизнес-форуме с участием глав государств Касым-Жомарта Токаева и Масуда Пезешкиана были оговорены планы по конкретным проектам, реализация которых призвана значительно расширить статистику товарооборота.

Глава нашего государства отметил устойчивый рост этого показателя, который в прошлом году превысил 340 млн долларов. По прогнозам, в текущем году этот товарооборот увеличится многократно. Президент подчеркнул, что за последние 20 лет Иран инвестировал в экономику Казахстана более 226 млн долларов, а сегодня в стране успешно работают свыше 350 предприятий с участием иранского капитала.

Фото: Аkorda

В логистических планах — строительство терминала в порту Шахид Раджаи, укрепление связей портов Актау и Курык с иранскими портами, а также развитие мультимодальных коридоров и железной дороги Казахстан–Туркменистан–Иран.

— Объем грузоперевозок по этому маршруту может увеличиться вдвое к 2030 году, что, несомненно, будет иметь колоссальный экономический эффект. Оживление торговых отношений в регионе позволит запустить новые промышленные проекты. Кроме того, это обеспечит условия для открытия сервисных центров и производственных площадок, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В сельском хозяйстве стороны также видят значительные перспективы. Иран остается одним из основных покупателей казахстанского зерна. В качестве примера совместных проектов Касым-Жомарт Токаев привел планы компании Solico Group построить молочный завод мощностью 200 тыс. тонн продукции в год и наладить производство детского питания. Компания Kourosh Food Industry намерена развивать производство растительного масла и птицеводство.

Президент Казахстана отдельно остановился на вопросах экологии Каспийского моря, подчеркнув необходимость принятия межгосударственной программы по сохранению его водных ресурсов.

— В следующем году Казахстан планирует принять участие в VII Каспийском саммите в Тегеране. Кроме того, мы предлагаем в ближайшие два года провести IV Каспийский экономический форум. Данные мероприятия открывают широкие возможности для всестороннего рассмотрения вопросов, связанных с Каспийским морем, и выработки эффективных решений. Приглашаем иранских коллег принять активное участие в этих инициативах, — отметил Президент Казахстана.

Фото: Ақорда

Важным направлением сотрудничества названа цифровая экономика. Казахстан поставил цель стать ведущей цифровой страной региона в ближайшие три года. Учреждено Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, запущен первый в Центральной Азии суперкомпьютер и открыт Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI. Президент пригласил иранские компании к сотрудничеству в сфере технологий и инноваций.

Масуд Пезешкиан, в свою очередь, подчеркнул, что встреча символизирует многовековую дружбу народов и открывает новые возможности для бизнеса. Он назвал перспективными направлениями создание консорциума по судоходству на Каспии, строительство складов и распределительного центра в порту Актау, открытие экспортного парка строительных материалов в Алматы, а также развитие совместных проектов в области минеральных ресурсов и переработки сырья. Президент Ирана поддержал идею создания совместного торгового совета, открытия прямых авиарейсов и упрощения визового режима для бизнеса.

По итогам форума стороны подтвердили готовность к качественно новому этапу сотрудничества, основанному на доверии, взаимной выгоде и стратегическом партнерстве.