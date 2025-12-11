РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    15:01, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Более 500 тысяч тонн ячменя поставлено из Казахстана на рынок Ирана

    Президенты Казахстана и Ирана Касым-Жомарт Токаев и Масуд Пезешкиан выступили с совместным заявлением, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Более 500 тысяч тонн ячменя поставлено из Казахстана на рынок Ирана
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев обозначил сельское хозяйство как одну из важных сфер взаимодействия.

    — Казахстан является поставщиком зерна и других злаковых культур на иранский рынок. В частности, в прошлом году было поставлено более 500 тысяч тонн ячменя. У нас есть возможности увеличить этот объем в несколько раз. Мы детально обсудили этот вопрос с господином Масудом Пезешкианом. Казахстан придает большое значение цифровизации сельского хозяйства и развитию перерабатывающей промышленности. В связи с этим мы договорились обмениваться опытом по вопросам эффективного использования водных ресурсов, внедрения новых технологий и применения современных методов управления сельскохозяйственными землями, — отметил Глава нашего государства.

    В ходе переговоров стороны особое внимание уделили вопросам развития информационных технологий. Достигнута договоренность стран о совместной работе по внедрению современных ІТ-решений и расширению научных исследований.

    Напомним, Казахстан и Иран договорились увеличить объем товарооборота. Глава государства подчеркнул, что сегодня отношения двух стран развиваются динамично.

    Теги:
    Сельское хозяйство Казахстан Сотрудничество Иран
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
