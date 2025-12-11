Более 500 тысяч тонн ячменя поставлено из Казахстана на рынок Ирана

Касым-Жомарт Токаев обозначил сельское хозяйство как одну из важных сфер взаимодействия.

— Казахстан является поставщиком зерна и других злаковых культур на иранский рынок. В частности, в прошлом году было поставлено более 500 тысяч тонн ячменя. У нас есть возможности увеличить этот объем в несколько раз. Мы детально обсудили этот вопрос с господином Масудом Пезешкианом. Казахстан придает большое значение цифровизации сельского хозяйства и развитию перерабатывающей промышленности. В связи с этим мы договорились обмениваться опытом по вопросам эффективного использования водных ресурсов, внедрения новых технологий и применения современных методов управления сельскохозяйственными землями, — отметил Глава нашего государства.