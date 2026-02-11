РУ
    10:00, 11 Февраль 2026

    Расписание выступления казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2026 на 11 февраля

    В пятый соревновательный день зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане, Кортина-д’Ампеццо и ряде других городов северной Италии, казахстанские спортсмены будут состязаться в трех видах спорта, передает Kazinform.

    Олимпиада 2026 в Италии
    Фото: Тұрар Қазанғапов

    График выступления казахстанских спортсменов на 11 февраля выглядит следующим образом (указанное время – казахстанское).

    В 14:00 состоятся соревнования в лыжном двоеборье. За награды по сумме результатов в прыжках на малом трамплине и лыжной гонке-преследовании будет бороться Чингиз Ракпаров.

    В 15:00 начнется вторая квалификация во фристайле-могуле. Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова вновь попытаются попасть в финал-1 после неудачи в первой квалификации. Если у них получится доказать свое право считаться лучшими, то в 18:15 они продолжат соревноваться в финале-1 и далее, в случае повторного успеха, в главном финале-2.

    В 18:15 в биатлоне пройдет гонка на 15 км среди женщин, на старт выйдут Милана Генева и Айша Ракышева.

    Отметим, что на соревнованиях зимней Олимпиады-2026 Казахстан представляют 36 спортсменов в 10 видах спорта – биатлон, лыжные гонки, прыжки на лыжах страмплина, северное двоеборье, фристайл-могул, фристайл-акробатика, горнолыжный спорт, шорт-трек, конькобежный спорт и фигурное катание.

    Также Казахстан на Олимпиаде-2026 представлен в судейском корпусе в двух видах спорта – фристайле-могуле и фигурном катании.

    Ранее стало известно, чем кормят и где разместили казахстанских спортсменов-участников ОИ-2026 в Милане. А также какая атмосфера царила на улицах Милана в преддверии зимних Олимпийских игр. 

    Полный график выступления спортсменов Казахстана на зимней Олимпиаде-2026 доступен здесь. 

