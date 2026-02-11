Олимпиада-2026: Казахстан получит второй шанс в женском фристайле-могуле
В олимпийских соревнованиях по фристайлу-могулу среди женщин в квалификации выступили три спортсменки из Казахстана, передает Kazinform.
Лучшей из казахстанок стала Анастасия Городко, заработавшая за проезд бугристой трассы и прыжки 70,98 баллов. Она заняла в итоговом протоколе квалификации 12 место.
Титулованная Юлия Галышева набрала 63,5 баллов и заняла 14 место. Аяулым Амренова показала выступление, оцененное судьями на 63,5 баллов, чего хватило для 20 места.
Таким образом, Городко, Галышева и Амренова не смогли сразу отобраться в финальную чассть соревнований, но получили шанс выступить во второй квалификации.
Вторая квалификация и финал в женском индивидуальном фристайле-могуле пройдет 11 февраля.
Ранее напрямую в финал-1 в мужском могуле пробился казахстанец Павел Колмаков, в то время как в шорт-треке и лыжных гонках казахстанские спортсмены потерпели неудачу.
Наивысшее место среди всех казахстанских олимпийцев в Милане-Кортине-2026 пока у конькобежки Надежды Морозовой.