Пятое заседание Конституционной комиссии пройдет 29 января

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на официальных страницах в социальных сетях: consot_kz, constcouncil.kz, Конституциялық реформа 2026.

Начало трансляции в 16:00 часов.

Прямой эфир будет также транслироваться и на YouTube-канале агентства Kazinform.

Напомним, Президент Казахстана подписал указ о создании Конституционной комиссии. С положением о Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии) и ее составом можно ознакомиться здесь.

В состав комиссии вошли более 100 человек, включая членов Национального курултая, известных юристов, руководителей СМИ, председателей маслихатов и представителей общественных советов. Работу комиссии возглавит Председатель Конституционного суда.

Решение о создании Конституционной комиссии было озвучено Президентом на заседании Национального курултая. По словам Президента, в рамках парламентской реформы изначально планировалось изменить около 40 статей Основного закона, однако в ходе работы стало ясно, что поправок потребуется значительно больше.

Глава государства отметил, что комиссия всесторонне изучит и систематизирует все предложения, после чего будет подготовлен проект конкретных изменений. Лишь затем будут определены сроки проведения общенационального референдума.

Днем ранее был представлен первый проект. На предыдущем заседании комиссия всесторонне обсудила сравнительную таблицу и договорилась перейти к подготовке проекта в текстовом формате. По словам председателя Комиссии Эльвиры Азимовой, предложения продолжают поступать, в том числе в рабочий орган комиссии — аппарат Конституционного суда.