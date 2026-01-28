Члены Конституционной комиссии приступят к изучению первого проекта поправок

По ее словам, в Конституционную комиссию продолжают поступать предложения по проекту изменений в Основной закон.

— В настоящее время вам представлен первый проект. На предыдущем заседании мы всесторонне обсудили сравнительную таблицу и договорились перейти к подготовке проекта в текстовом формате. Предложения продолжают поступать, в том числе в рабочий орган комиссии — аппарат Конституционного суда. На данный момент предложения поступили от 13 человек. Все материалы должны быть рассмотрены в рамках нашей работы, — сообщила Азимова.

Конституционной комиссии еще предстоит изучить подготовленный текст проекта Основного закона.

— В связи с этим на данном этапе мы будем работать с текстом в рабочих группах. В этой связи прошу представить предложения с чётко сформулированными редакциями норм. Эти предложения будут обсуждаться в рамках групповой работы, — подчеркнула председатель комиссии.

Следующее заседание Конституционной комиссии состоится 29 января.

Напомним, поправки предлагается внести в 77 статей Конституции, что составляет 84% её текста. Таким образом, изменения и дополнения затрагивают все разделы Основного закона.

Ранее сообщалось, что итоговый текст поправок в Конституцию направят Президенту на этой неделе.