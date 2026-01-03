Пятидневный траур объявили в Швейцарии

В момент возгорания в баре находились гости из разных стран. Италия сообщила, что по крайней мере шесть ее граждан не найдены. В пятницу в Кран-Монтана прибыл глава итальянского МИД Антонио Таяни, который отметил оперативность и эффективность проводимого швейцарцами расследования.

Главная версия смертоносного пожара — огромная бутылка шампанского с прикрепленными к ней бенгальскими огнями. Как сообщила на встрече с прессой генпрокурор кантона Вале Беатрис Пиллу, ее, судя по всему, слишком близко поднесли к подвесному потолку, выложенному звукопоглощающими акустическими панелями. Ранее сообщалось, что в потолок могла попасть петарда.

Залп, считают власти, спровоцировал эффект вспышки — внезапного перехода от развивающегося к полностью развитому пожару. При вспышке, отмечают специалисты, температура быстро поднимается до 1000–2000 градусов за очень короткий промежуток времени, а содержание кислорода падает до уровня ниже 4%. Люди без защитной одежды и масок выжить в такой среде не могут. Очевидцы говорят, что, по их наблюдениям, спастись удалось тем, кто смог сразу выбежать на улицу, эвакуация осложнялась небольшой шириной дверного проема.

Сообщается, что «Констеласьон» способен вместить до 300 человек. В момент трагедии, по подсчетам, он был заполнен на две трети.

Выжившие проходят лечение от ожогов и отравления угарным газом, людей распределили между клиниками Швейцарии, Германии, Италии и Франции.

Как сообщалось ранее, среди многочисленных жертв пожара в баре «Le Constellation» оказался Тахирис Дос Сантос — 19-летний перспективный игрок футбольного клуба «Мец» (Франция).