Путин отметил вклад регионов Казахстана и России в развитие партнерства двух стран

Президент России высоко оценил деятельное участие регионов в продвижении всего комплекса российско-казахстанского партнерства, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

По его словам, благодаря скоординированным усилиям региональных властей и бизнеса активизируется торговля и растут встречные инвестиционные потоки.

— Скажу главное: у России и Казахстана имеются поистине обширные перспективы для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества как в области транспорта и логистики, так и во всех других сферах экономики и социальной жизни. Уверен, работая и далее слаженно и сообща, российские и казахстанские регионы продолжат вносить весомый вклад в углубление и развитие всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана на благо двух наших стран и народов, — подчеркнул Владимир Путин.

На пленарном заседании также выступили заместитель Председателя Правительства России Алексей Оверчук, заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин, губернатор Омской области Виталий Хоценко, аким Павлодарской области Асаин Байханов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев прибыл в Омск для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Президент Казахстана возложил цветы у мемориальной доски Кемелю Токаеву, установленной на фасаде здания Омского госпиталя для ветеранов войн, и почтил память павших во Второй мировой войне.

Позже он провел встречу с Владимиром Путиным. В ходе встречи главы государств обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня.

Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть заморозку конфликта между Россией и Украиной.

В рамках встречи с Касым-Жомартом Токаевым на XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил успешное развитие двустороннего сотрудничества.

Принимая участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, Глава государства сообщил, что товарооборот Казахстана и России приблизился к $28 млрд, а инвестиции Казахстана в экономику России превысили $9 млрд.