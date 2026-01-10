Прокурору по делу Шерзата Полата присвоен очередной классный чин
Прокурору Дане Сарсенбай, получившей известность в связи с поддержанием государственного обвинения по резонансному уголовному делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата, присвоен очередной классный чин — юрист первого класса (капитан юстиции), передает корреспондент агентства Kazinform.
Кроме того, в честь профессионального праздника, в соответствии с приказом Генерального прокурора Республики Казахстан, она награждена нагрудным знаком «Үздік мемлекеттік айыптаушы».
Отмечается, что ранее Дана Сарсенбай была признана лучшим государственным обвинителем Республики Казахстан за высокий профессионализм, принципиальность и качественное поддержание государственного обвинения в судах.
Уголовное дело об убийстве несовершеннолетнего Шерзата Полата вызвало широкий общественный резонанс и находилось под пристальным вниманием общественности.
Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили тяжкие телесные повреждения.
Кроме того, ночью 12 октября 2024 года в селе Азат Енбекшиказахского района произошло загорание дома семьи Шерзата Болата. Полиция по факту умышленного уничтожения чужого имущества возбудила уголовное дело.
9 декабря 2024 года на окраине Талгара было обнаружено тело дяди Шерзата Болата.
В ходе судебного процесса адвокаты подсудимых по делу Шерзата Болата заявляли отвод прокурору.
5 июня 2025 года суд вынес приговор обвиняемым в резонансном деле.