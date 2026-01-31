Производство нефтехимической продукции временно приостановлено в Атырауской области

Речь идет о приостановке производства дегидрирования пропана по технологии горячей циркуляции, а также производства полимеризации пропилена.

В компании отметили, что для минимизации рисков простоя прорабатываются альтернативные источники сырья. В частности, планируются поставки пропана от других поставщиков в общем объеме около 11 тыс. тонн. В настоящее время фактический объём пропана, находящийся в буллитах на площадке KPI, составляет 3 364 тонны.

В то же время в KPI заверили, что на предприятии сформированы достаточные запасы готовой продукции, что позволяет обеспечивать текущий спрос и выполнять все обязательства перед клиентами в полном объеме.

Напомним, в январе 2026 года на месторождении Тенгиз произошел пожар: было эвакуировано более 450 сотрудников.

Тогда оператор ТШО заявил о прекращении добычи нефти.

Ситуацию прокомментировали в Минэнерго: в связи с технологическим нарушением была создана комиссия.

26 января в ТШО сообщили о возобновлении работ на месторождении Тенгиз.