Производство нефтехимической продукции временно приостановлено в Атырауской области
Производство на ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (KPI) временно приостановлено из-за отсутствия поставок пропана от ТОО «Тенгизшевройл». Причиной стала аварийная ситуация на объектах ТШО, сообщили в компании, передает корреспондент агентства Kazinform.
Речь идет о приостановке производства дегидрирования пропана по технологии горячей циркуляции, а также производства полимеризации пропилена.
В компании отметили, что для минимизации рисков простоя прорабатываются альтернативные источники сырья. В частности, планируются поставки пропана от других поставщиков в общем объеме около 11 тыс. тонн. В настоящее время фактический объём пропана, находящийся в буллитах на площадке KPI, составляет 3 364 тонны.
В то же время в KPI заверили, что на предприятии сформированы достаточные запасы готовой продукции, что позволяет обеспечивать текущий спрос и выполнять все обязательства перед клиентами в полном объеме.
Напомним, в январе 2026 года на месторождении Тенгиз произошел пожар: было эвакуировано более 450 сотрудников.
Тогда оператор ТШО заявил о прекращении добычи нефти.
Ситуацию прокомментировали в Минэнерго: в связи с технологическим нарушением была создана комиссия.
26 января в ТШО сообщили о возобновлении работ на месторождении Тенгиз.