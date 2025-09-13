РУ
    11:17, 13 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Программу по развитию племенного животноводства запустят в Казахстане

    Она обеспечит прирост поголовья и качественное обновление генетики, что положительно скажется на продуктивности отрасли, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Программу по развитию племенного животноводства запустят в Казахстане
    Фото: Правительство РК

    Заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин в пятницу посетил Акмолинскую область, где ознакомился с ходом уборочной кампании на полях хозяйства «Ен дала», а также с деятельностью молочно-товарной фермы на 2 тыс. голов дойного скота в селе Маншук Целиноградского района.

    Программу по развитию племенного животноводства запустят в Казахстане
    Фото: Правительство РК

    Хозяйство обрабатывает 46 тыс. га пашни. Основные культуры — пшеница (25 тыс. га) и ячмень (7 тыс. га), масличные культуры занимают 4 тыс. га, кормовые — еще 4 тыс. га. Помимо молочного направления, здесь содержат 1,5 тыс. голов племенного крупного рогатого скота казахской белоголовой породы и около 1 тыс. лошадей.

    По информации руководителя хозяйства Тимура Пшенова, убрано порядка 60% посевов. Урожайность пшеницы составляет 16–17 ц/га, ячменя — около 16 ц/га. Большая часть пшеницы — зерно 1-го и 2-го классов, также есть и 3-й класс.

    Программу по развитию племенного животноводства запустят в Казахстане
    Фото: Правительство РК

    Фермеров интересовали меры поддержки животноводства. Как сообщил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин, с 1 августа запущена новая программа льготного кредитования в животноводстве объемом 50 млрд тенге под 5% годовых.

    В ближайшее время стартует программа «Игілік», предусматривающая льготное финансирование для закупа высокопродуктивного племенного скота. Это обеспечит прирост поголовья и качественное обновление генетики, что положительно скажется на продуктивности отрасли.

    Вице-премьер также посетил новую молочно-товарную ферму в селе Маншук. Общая стоимость проекта составила 6,2 млрд тенге, из которых 4 млрд были выданы в виде льготного кредита по Большому проекту под 2,5% годовых.

    Сегодня на ферме содержится 2000 голов дойного скота. Производственная мощность — 12 тыс. тонн молока в год, среднесуточный объем производства — 33 тонны. На предприятии создано более 70 рабочих мест.

    — Сельское хозяйство стало драйвером роста экономики. Несмотря на то, что его доля в структуре ВВП Казахстана составляет порядка 3,9%, совокупный мультипликативный эффект за счет увеличения перевозок, складирования, переработки и производства продуктов питания значительно выше. Сейчас мы работаем над тем, как привлечь молодых специалистов в село и сделать профессию ветеринара более привлекательной, — подчеркнул по итогам встречи Серик Жумангарин.

    Напомним, в августе Казахстан продлил запрет на экспорт бычков КРС.

