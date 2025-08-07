Казахстан продлил запрет на экспорт бычков КРС
Минсельхоз и Минфин РК внесли изменения в приказ «О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных». Соответствующий совместный приказ от 30 июля 2025 года опубликован на официальном интернет-ресурсе нормативных правовых актов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно документу, с 16 августа 2025 года на территории страны вводится запрет на вывоз бычков крупного рогатого скота сроком до 30 октября текущего года включительно.
Ранее аналогичный запрет действовал в течение трех месяцев и истекает 15 августа.
Меры направлены на обеспечение внутреннего рынка и стабилизацию цен на мясную продукцию.
Ранее стало известно, что более двух тысяч голов КРС заражены бруцеллезом в Актюбинской области.
Напомним, льготные кредиты могут получить откормочные площадки КРС и МРС в Казахстане