    09:50, 07 Август 2025 | GMT +5

    Казахстан продлил запрет на экспорт бычков КРС

    Минсельхоз и Минфин РК внесли изменения в приказ «О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных». Соответствующий совместный приказ от 30 июля 2025 года опубликован на официальном интернет-ресурсе нормативных правовых актов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Согласно документу, с 16 августа 2025 года на территории страны вводится запрет на вывоз бычков крупного рогатого скота сроком до 30 октября текущего года включительно.

    Ранее аналогичный запрет действовал в течение трех месяцев и истекает 15 августа.

    Меры направлены на обеспечение внутреннего рынка и стабилизацию цен на мясную продукцию.

    Ранее стало известно, что более двух тысяч голов КРС заражены бруцеллезом в Актюбинской области.

    Напомним, льготные кредиты могут получить откормочные площадки КРС и МРС в Казахстане

