Пробки vs. студенты: поможет ли сдвиг графика разгрузить Алматы

Пробки, как были, так и остаются

Количество автомобилей в Алматы продолжает расти из года в год. Это неизбежно приводит к перегруженности городских магистралей. Если раньше заторы наблюдались в основном утром и вечером, то теперь движение замедляется практически до поздней ночи.

Власти города стараются решить проблему: расширяются дороги, строятся развязки, внедряются новые маршруты общественного транспорта. Однако ощутимых результатов пока нет — ситуация остается напряженной.

В начале сентября этого года акимат Алматы принял ряд мер, направленных на снижение транспортной загруженности в часы пик.

Среди них — изменение графика работы госслужащих: теперь рабочий день в местных исполнительных органах начинается в 8:30, а не в 9:00, как раньше. Часть сотрудников временно была переведена на удаленный или гибкий график.

Вузам и колледжам рекомендовано начать занятия в разное время — с 8:00 и с 10:00, чтобы распределить пассажиропоток.

Однако, по наблюдениям жителей, заметного эффекта от этих нововведений пока не наблюдается.

Фото: Kazinform

Мнение эксперта

Автоэксперт Алексей Алексеев считает, что изменение графика работы и начала занятий не может кардинально повлиять на транспортную ситуацию в Алматы.

— Это ни на что не повлияло, и мы пока не видим эффекта. Возможно, ученики и студенты стали приезжать немного в другое время, но разница — максимум полчаса. Что касается госслужащих, то их не так много, чтобы это значительно разгрузило дороги. Конечно, студентов много, но решит ли проблему перенос вузов за город? Это крайне дорого — нужно строить новые корпуса, общежития, а не каждый родитель готов отпускать ребенка далеко от дома, — отметил эксперт.

По его мнению, основной акцент необходимо делать не на изменении расписаний, а на развитии общественного транспорта.

— Если мы наладим общественный транспорт, очистим автобусные линии от автомобилей, создадим комфортные условия для пассажиров, тогда часть автомобилистов действительно пересядет на автобусы и метро. Только так можно хотя бы частично снизить нагрузку на дороги. Но полностью избавиться от пробок уже невозможно — автомобилей становится все больше, а центр города изначально не был рассчитан на такое количество машин, — подчеркнул Алексеев.

Фото: Facebook / Алексей Алексеев

Он добавил, что город нуждается в строительстве новых транспортных развязок, в частности в районах Толе би — Момышулы, Толе би — Утеген батыра, возле автовокзала «Сайран».

— Сейчас по проспекту Райымбека планируют запустить БРТ, и, скорее всего, это вызовет новые пробки. Посмотрим, как реализуют проект, — сказал он.

Общественный транспорт как ключ к решению

Алексей Алексеев подчеркнул, что в часы пик автобусы Алматы переполнены, а интервалы между ними слишком большие.

— Нужно запускать больше автобусов. В крупных городах мира транспорт работает с интервалом в 2–3 минуты, и вагоны не переполнены. У нас же ситуация обратная — в часы пик просто некуда войти. Кроме того, нужно освободить выделенные полосы: их часто занимают легковые автомобили, мешая общественному транспорту, — пояснил он.

Эксперт также обратил внимание на проблемы в метро.

— В метро в час пик люди не помещаются в вагоны. Интервал между поездами превышает пять минут — его нужно сокращать. К тому же после открытия станции «Калкаман» пассажиропоток еще увеличится. Уже сейчас у входа в метро образуются очереди из-за проверки сумок, а из нескольких турникетов лишь два принимают карты «Онай». Это нужно пересматривать — расширять проходы, снимать избыточные проверки, — отметил он.

Как работают университеты

В Казахском национальном медицинском университете имени С. Д. Асфендиярова сообщили, что официального запроса от акимата о пересмотре графика начала занятий в университет не поступало.

— Рабочий график университета установлен с понедельника по пятницу с 08:30 до 18:00 (перерыв на обед с 12:30 до 14:00). Обучение проводится в очном формате. Расписание занятий сформировано с учетом равномерного распределения учебной нагрузки в течение дня. Начало занятий варьируется по факультетам и курсам, что позволяет избежать массового наплыва студентов в одно и то же время, — сообщил проректор Убайдилла Датхаев.

На сегодняшний день в университете обучается 14 539 студентов, магистрантов и докторантов.

В Казахском национальном педагогическом университете имени Абая сообщили, что обучение ведется в две смены.

— В университете обучается 20 793 студента. Учебные занятия проходят с 8:00 до 20:00. Студенты первых и четвертых курсов занимаются в первую смену, а вторых, третьих курсов, магистранты и докторанты — во вторую. Этот график является оптимальным как для преподавателей, так и для обучающихся, поэтому изменений в расписании не планируется, — отметила проректор по академической деятельности Бану Нарбекова.

Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

В свою очередь, в Казахском национальном университете имени аль-Фараби сообщили, что режим обучения также соответствует рекомендациям по дифференцированному началу занятий.

— Занятия проводятся в очном формате. Расписание формируется с учетом численности студентов, педагогической нагрузки и возможностей учебной инфраструктуры. Обучение студентов 1–4 курсов проходит в период с 08:00 до 17:00. Время начала занятий варьируется в зависимости от образовательной программы и организовано по скользящему принципу. Каждый час обучение начинают около 3 000 студентов, магистранты и докторанты занимаются преимущественно после 17:00, — сообщила проректор по академическим вопросам Алина Галеева.

По ее словам, существующая модель организации учебного процесса в КазНУ в целом соответствует рекомендациям акимата, и университет готов продолжить реализацию дифференцированного графика в рамках согласованных подходов.

Что говорят в полиции

По данным департамента полиции, в Алматы зарегистрировано свыше 600 тысяч автомобилей, а ежедневно на улицы города выезжают более 400 тысяч машин из соседних регионов. Таким образом, по дорогам мегаполиса ежедневно движется около миллиона транспортных средств, что создает серьезную нагрузку на улично-дорожную сеть.

В полиции отметили, что несмотря на изменение графика работы госслужащих, заметных изменений в дорожной обстановке не наблюдается. Основное влияние на заторы, по словам представителей ведомства, оказывают учащиеся школ и студенты. Начало учебного года традиционно приводит к увеличению транспортной нагрузки в утренние и вечерние часы.

Ранее в акимате поделились видением развития общественного транспорта для снижения транспортной нагрузки в Алматы.

Добавим, что километровые пробки на выездах из Алматы и в область наблюдаются каждый день. В акимате Алматинской области ранее рассказали, какие меры принимаются для устранения проблем.

Фото: ДП Алматы

Недавно сообщалось, что из-за заторов на участке между Алматы и Каскеленом планируется расширение трассы Алматы — Бишкек.

Корреспондент Kazinform ранее провел эксперимент, в ходе которого вместе с одним из жителей села Узынагаш лично проехал по перегруженному маршруту. Он увидел, с какими трудностями ежедневно сталкиваются те, кто приезжает в Алматы на заработки, и сколько времени жители области теряют на дорогах.