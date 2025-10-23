Повлияла ли смена графика работы госслужащих на пробки в Алматы

В сентябре этого года акимат города принял ряд мер для снижения загруженности дорог в часы пик. Среди них — изменение графиков работы и перевод части сотрудников на удаленный режим. Теперь местные исполнительные органы начинают работу не в 9:00, как раньше, а в 8:30. При этом обеденный перерыв увеличен с одного часа до полутора.

На брифинге региональной службы коммуникаций журналисты поинтересовались у представителей полиции, повлияли ли эти меры на ситуацию на дорогах.

— Ситуация такая же осталась, — ответила официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек.

При этом она подчеркнула, что основное влияние на заторы оказывает не рабочее население, а учащиеся и студенты. Начало учебного года также способствует увеличению транспортной нагрузки.

По данным полиции, в Алматы зарегистрировано свыше 600 тысяч автомобилей, а ежедневно на улицы города выезжают более 400 тысяч машин из соседних регионов. В итоге по дорогам мегаполиса ежедневно движется около миллиона транспортных средств, что создает значительную нагрузку на улично-дорожную сеть.

— Полиция города располагает всеми необходимыми средствами для обеспечения безопасности дорожного движения. В часы пик экипажи патрульной полиции переходят на ручное регулирование. Преимущественно по направлениям восток и запад. Это наиболее сложные направления в утреннее и вечернее время, — добавила Салтанат Азирбек.

Напомним, в начале сентября постановлением акима Алматы был изменен график работы местных исполнительных органов. Кроме того, акимат поддержал инициативу депутатов о переводе офисных сотрудников частных компаний на гибкий или удаленный режим. Для снижения транспортной нагрузки вузам и колледжам также рекомендовано ввести разное время начала занятий — с 8:00 и с 10:00.

Недавно сообщалось, что из-за заторов на участке между Алматы и Каскеленом планируется расширение трассы Алматы — Бишкек.