Пробки после снегопада образовались на улицах Алматы

По данным приложения «2ГИС», по состоянию на 18:30 заторы возникли практически по всему мегаполису: главные магистрали были окрашены в «красный» цвет. Серьезно затруднено движение по проспектам Абая, Аль-Фараби, Райымбека, Рыскулова, Достыка, а также по улицам Саина, Жандосова, Розыбакиева, Сатпаева и другим направлениям. Пользователи отмечают и длительное ожидание автобусов.

Отметим, что почти половина месячной нормы осадков выпала в городе за одну ночь. В связи с этим коммунальные службы перешли на усиленный режим работы, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта и пешеходов.

Из-за сложных погодных условий за ночь произошло 58 ДТП.

В аэропорту также наблюдались задержки рейсов.