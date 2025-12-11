РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    19:24, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Пробки после снегопада образовались на улицах Алматы

    В Алматы образовались 10-балльные пробки — в городе ночью прошел обильный снегопад, передает агентство Kazinform.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По данным приложения «2ГИС», по состоянию на 18:30 заторы возникли практически по всему мегаполису: главные магистрали были окрашены в «красный» цвет. Серьезно затруднено движение по проспектам Абая, Аль-Фараби, Райымбека, Рыскулова, Достыка, а также по улицам Саина, Жандосова, Розыбакиева, Сатпаева и другим направлениям. Пользователи отмечают и длительное ожидание автобусов.

    Отметим, что почти половина месячной нормы осадков выпала в городе за одну ночь. В связи с этим коммунальные службы перешли на усиленный режим работы, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта и пешеходов. 

    Из-за сложных погодных условий за ночь произошло 58 ДТП. 

    В аэропорту также наблюдались задержки рейсов. 

    Теги:
    Дороги Пробки Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
