Признание вины Нетаньяху в обмен на помилование исключена – канцелярия премьер-министра Израиля

Секретарь кабинета министров Израиля Йосси Фукс заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху «не признает преступления, которых он не совершал», и не пойдет ни на какие условия ради потенциального президентского помилования по коррупционным делам. Его слова прозвучали на израильской радиостанции Kol Berama во вторник.

По словам Фукса, вероятность признания вины «меньше, чем вероятность того, что солнце не взойдет утром».

Фукс также опроверг предположения о возможной сделке, согласно которой Нетаньяху согласился бы остановить судебную реформу в обмен на прекращение процесса.

— Нет никакого соглашения и намерения получить помилование в обмен на остановку реформы, — подчеркнул он.

Как сообщают израильские СМИ, окружение премьера также исключает любые признания.

Израильский 12-й телеканал сообщил, что просьба о помиловании была подготовлена еще в четверг, а решение о ее подаче принималось в течение выходных при участии семьи премьера. По сообщениям телеканала, Нетаньяху обсудил тему помилования с президентом США Дональдом Трампом, который «приветствовал» этот шаг.

Президент Израиля Исаак Герцог накануне заявил, что рассмотрит прошение Нетаньяху «строго исходя из интересов государства», сообщает The Times of Israel.

Он подчеркнул, что тема вызывает «споры и беспокойство в обществе», и призвал граждан выражать свою позицию через сайт офиса президента.

В ближайшие недели Герцог планирует поездку в Нью-Йорк, но источники, знакомые с подготовкой визита, сообщили, что встречи с Трампом не запланировано.

Министр охраны окружающей среды Израиля Идит Сильман в эфире телеканала i24 заявила, что в случае отказа президента от помилования Трамп «может предпринять дальнейшие шаги».

— Если решение не будет в интересах безопасности страны, президент Трамп может вмешаться, включая санкции против представителей судебной системы, — сказала она.

В октябре Трамп, выступая в Кнессете, призвал Герцога помиловать Нетаньяху.

— Почему бы вам не простить его? Простите его… Сигары и шампанское, кого это волнует? — заявил президент США с трибуны.

“Cigars and champagne, who the hell cares about that?”



President Trump asks President Herzog to pardon Netanyahu pic.twitter.com/P6thxEGOnh — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) October 13, 2025

В ноябре Трамп направил письмо Герцогу, в котором призвал помиловать Нетаньяху, и подчеркнув, что по его мнению это дело является политическим, необоснованным преследованием.

Нетаньяху обвиняется по одному коррупционному эпизоду и трем эпизодам мошенничества и злоупотребления доверием. Процесс, начавшийся в 2020 году, продолжается на фоне призывов оппозиции к его отставке. Премьер-министр Израиля отвергает обвинения и утверждает, что дело было инициировано для его политического устранения.

В прошении, поданном на днях президенту Герцогу, Нетаньяху отказался признавать вину и вновь оспорил законность выдвинутых против него обвинений. Сейчас материалы изучаются юридическим отделом администрации израильского президента и направлены в министерство юстиции для подготовки рекомендаций.

Глава израильской партии «Демократы» Яир Голан назвал ход Нетаньяху «незаконным требованием отменить процесс» и заявил, что «помилование невозможно без признания вины и ухода из политической жизни».

По данным Института демократии Израиля, признание вины законом не предусмотрено как обязательное условие, однако министерство юстиции традиционно рассматривает подобные запросы до вынесения приговора лишь «в исключительных случаях».

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир тем временем заявил, что возможное помилование «может стать шагом к исцелению и примирению» в расколотом обществе.

Ранее мы сообщали, что Нетаньяху направил прошение о помиловании президенту Израиля.