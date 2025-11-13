Трамп призвал президента Израиля помиловать Нетаньяху

Президент Израиля Ицхак Герцог получил письмо от президента США Дональда Трампа с призывом рассмотреть вопрос о помиловании премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщила в среду канцелярия Герцога.

Над Нетаньяху ведется судебный процесс по делу о коррупции. Президент США неоднократно просил о помиловании Нетаньяху.

🚨🇺🇸🇮🇱President Trump sent a letter to Israeli President Herzog calling him to pardon Prime Minister Netanyahu pic.twitter.com/FDKs5rTiHq — Barak Ravid (@BarakRavid) November 12, 2025

Трамп в письме, распространенном офисом Герцога, заявил, что уважает независимость израильской системы правосудия и её требования, но считает, что это дело является политическим, необоснованным преследованием.

В ведомстве заявили, что любой желающий получить президентское помилование должен подать официальное ходатайство в соответствии с установленными процедурами.

Во время визита Трампа в Израиль в октябре он также призвал Герцога помиловать премьер-министра в своем обращении к парламенту в Иерусалиме.

В 2019 году Нетаньяху был обвинен по трем делам, включая обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием и получении взяток в трех отдельных случаях.

В частности, израильского премьера подозревают в том, что он в свою бытность министром связи продвигал интересы крупнейшей телекоммуникационной компании Израиля «Безек», акционером которой был медиамагнат Шауль Элович, а в обмен вмешивался в работу руководимого Эловичем новостного портала Wallа, чтобы повлиять на освещение им событий.

Кроме того, Нетаньяху обвиняют в том, что в период с 2007 по 2016 годы он, а также его супруга и сын приняли роскошные подарки, включая ювелирные изделия, сигары, шампанское и авиабилеты на сумму около 700 000 шекелей ($211 832) в качестве подарков от бизнесменов.

Сам Нетаньяху все обвинения отрицает. По обвинению во взяточничестве ему грозит тюремное заключение сроком до 10 лет или штраф, а наказание за мошенничество и злоупотребление доверием предполагает лишение свободы до трех лет.

Несмотря на то, что пост президента Израиля носит преимущественно церемониальный характер, Герцог имеет право помиловать осужденных преступников при необычных обстоятельствах.

Однако судебный процесс над Нетаньяху еще не завершен, и он не признал себя виновным по всем пунктам обвинения.

Суд над Нетаньяху возобновился в декабре 2023 года.