РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:40, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Трамп защищает Нетаньяху от суда и призывает к помилованию

    Президент Дональд Трамп выступил с решительной защитой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, назвав продолжающийся судебный процесс против него по делу о коррупции «охотой на ведьм», передает собственный корреспондент агентства Кazinform.

    Трамп защищает Нетаньяху от суда и призывает к помилованию
    Кадр из видео

    — Я был потрясен, услышав, что Израиль, который только что пережил один из величайших моментов в своей истории и решительно возглавляется Биби Нетаньяху, продолжает свою нелепую охоту на ведьм против своего великого премьер-министра времен войны! — написал Дональд Трамп в сети TruthSocial

    Трамп отметил «Мы с Биби только что вместе прошли через АД, сражаясь с очень жестоким и блестящим давним врагом Израиля, Ираном. Биби Нетаньяху был воином, каким, возможно, не был ни один другой воин в истории Израиля».

    Президент США высказал свое возмущение, что премьер-министра Израиля вызывали в суд для продолжения «этого затянувшегося шоу (он проходит через это „Шоу ужасов“ с мая 2020 года — неслыханно! Это первый случай, когда действующий премьер-министр Израиля предстает перед судом), политически мотивированное дело».

    — Суд над Биби Нетаньяху должен быть немедленно отменен или помилован Великий герой. Именно Соединенные Штаты Америки спасли Израиль, и теперь именно Соединенные Штаты Америки спасут Биби Нетаньяху. Эту пародию на «правосудие» нельзя допустить! — завершил свое сообщение президент США.

    Судебное преследование включает обвинения в том, что Нетаньяху принимал роскошные подарки от голливудского магната Арнона Милчена, сообщает FOX News.

    Ранее сообщалось, что Трамп объявил о полном прекращении огня между Израилем и Ираном.

    Теги:
    Израиль Дональд Трамп
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Сейчас читают