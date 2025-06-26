Трамп защищает Нетаньяху от суда и призывает к помилованию

— Я был потрясен, услышав, что Израиль, который только что пережил один из величайших моментов в своей истории и решительно возглавляется Биби Нетаньяху, продолжает свою нелепую охоту на ведьм против своего великого премьер-министра времен войны! — написал Дональд Трамп в сети TruthSocial.

Трамп отметил «Мы с Биби только что вместе прошли через АД, сражаясь с очень жестоким и блестящим давним врагом Израиля, Ираном. Биби Нетаньяху был воином, каким, возможно, не был ни один другой воин в истории Израиля».

Президент США высказал свое возмущение, что премьер-министра Израиля вызывали в суд для продолжения «этого затянувшегося шоу (он проходит через это „Шоу ужасов“ с мая 2020 года — неслыханно! Это первый случай, когда действующий премьер-министр Израиля предстает перед судом), политически мотивированное дело».

— Суд над Биби Нетаньяху должен быть немедленно отменен или помилован Великий герой. Именно Соединенные Штаты Америки спасли Израиль, и теперь именно Соединенные Штаты Америки спасут Биби Нетаньяху. Эту пародию на «правосудие» нельзя допустить! — завершил свое сообщение президент США.

Судебное преследование включает обвинения в том, что Нетаньяху принимал роскошные подарки от голливудского магната Арнона Милчена, сообщает FOX News.

Ранее сообщалось, что Трамп объявил о полном прекращении огня между Израилем и Ираном.