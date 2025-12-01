Нетаньяху направил прошение о помиловании президенту Израиля

По данным канцелярии главы государства, запрос состоит из двух документов: 111-страничного прошения за подписью адвоката премьера Амита Хадада и письма, подписанного лично Биньямином Нетаньяху.

Как заявили в аппарате Герцога, документы переданы в юридический отдел офиса президента, откуда направятся в Минюст Израиля. Профильный департамент «соберет мнения всех соответствующих органов министерства, а затем направит их рекомендации юридическому советнику» в канцелярии президента, который будет принимать окончательное решение.

В 2019 году против Нетаньяху выдвинули обвинения сразу по трем делам о коррупции, мошенничестве и злоупотреблениях. Среди прочего речь идет о получении ценных подарков от друзей-миллиардеров и поблажках для медиамагнатов в обмен на благоприятное освещение его деятельности. Нетаньяху стал первым действующим премьер-министром Израиля, который давал показания в суде по уголовным делам, возбужденным против него. Он отвергает обвинения.



В октябре 2025 года президент США Дональд Трамп во время выступления в парламенте Израиля предложил помиловать израильского премьера. В начале ноября местные СМИ сообщили, что президент Герцог получил официальное письмо от Трампа с предложением о помиловании Нетаньяху.