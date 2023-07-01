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Принят план по реализации Туркестанских инициатив Президента

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
1 Июля 2023, 19:06
Принят план по реализации Туркестанских инициатив Президента Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин сообщил, что сегодня принят план по реализации президентских инициатив, изложенных в его Туркестанской речи на втором заседании Национального курултая, передает МИА «Казинформ».

«План предусматривает конкретные меры и проекты в сферах образования, науки и культуры, призванные сформировать ценностную перезагрузку общества.

Это проекты по реализации программы «Детская библиотека», улучшению состояния сельских школ, духовному развитию подрастающего поколения, развитию отечественной литературы и книгоиздания, модернизации Института археологии, изданию академического многотомника по истории Казахстана, совершенствованию деятельности детско-юношеских и волонтерских организаций, а также системные меры по профилактике и борьбе с распространением среди молодежи азартных игр, наркотических веществ и других инициатив.

Таким образом, Туркестанская речь Президента рассчитана на долгосрочную перспективу и задает новую общенациональную повестку в идеологической сфере», - заключил Ерлан Карин.

Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая смотрите здесь.


Президент Казахстана   Туркестанская область   Политика   Ерлан Карин   Госсоветник РК   Национальный курултай   Туркестан  
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