Президент выразил почтение Эмиру Катара

Al Jazeera: Г-н Президент Касым-Жомарт Токаев, большое спасибо за беседу с Al Jazeera.

— Спасибо Вам! Также хотел бы добавить пару слов о том, что очень благодарен Его Высочеству Эмиру Катара, который является нашим надежным партнером и другом народа Казахстана, моим другом. Он сделал очень много в плане продвижения делового сотрудничества между двумя государствами. И, конечно, я благодарен Премьер-министру Катара, который будучи очень умелым управленцем, делает немало для того, чтобы наша дружба основывалась на конкретных проектах. Искренне верю, что наше сотрудничество будет поступательно развиваться.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев совершил 13–14 февраля свой первый государственный визит в Катар. Эмир Катара принимал участие в саммите ШОС в Астане в июле 2024 года.

Ранее в интервью Президент Казахстана прокомментировал вопрос альтернативных маршрутов транспортировки нефти, рассказал о цифровизации в Казахстане, прокомментировал тему мирового порядка и поделился видением реформирования ООН.