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    23:05, 29 Май 2025 | GMT +5

    Президент выразил почтение Эмиру Катара

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в завершение эксклюзивного интервью телеканалу Al Jazeera выразил почтение Эмиру Катара, передает агентство Kazinform. 

    интервью Al Jazeera
    Фото: Kazinform

    Al Jazeera: Г-н Президент Касым-Жомарт Токаев, большое спасибо за беседу с Al Jazeera.

    — Спасибо Вам! Также хотел бы добавить пару слов о том, что очень благодарен Его Высочеству Эмиру Катара, который является нашим надежным партнером и другом народа Казахстана, моим другом. Он сделал очень много в плане продвижения делового сотрудничества между двумя государствами. И, конечно, я благодарен Премьер-министру Катара, который будучи очень умелым управленцем, делает немало для того, чтобы наша дружба основывалась на конкретных проектах. Искренне верю, что наше сотрудничество будет поступательно развиваться.

    Напомним, Касым-Жомарт Токаев совершил 13–14 февраля свой первый государственный визит в Катар. Эмир Катара принимал участие в саммите ШОС в Астане в июле 2024 года.

    Ранее в интервью Президент Казахстана прокомментировал вопрос альтернативных маршрутов транспортировки нефти, рассказал о цифровизации в Казахстане, прокомментировал тему мирового порядка и поделился видением реформирования ООН. 

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Al Jazeera Президент Казахстана Казахстан Катар Политика Внешняя политика Казахстана
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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