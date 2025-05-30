Президент Казахстана прокомментировал вопрос альтернативных маршрутов транспортировки нефти

Al Jazeera: В прошлом году агентство S& P Global заявило, что около 80% казахстанской нефти поступает через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в Россию. Считаете ли Вы, что это нужно изменить? Является ли это стратегической уязвимостью для Казахстана?

— Мы должны помнить, что Россия является стратегическим партнером Казахстана, нашим непосредственным соседом и союзником. У нас с Россией самая протяженная граница в мире. Кроме того, мы рассчитываем на Россию как на нашего стратегического партнера, и в особенности мы рассчитываем на КТК. На днях у меня был телефонный разговор с Президентом Путиным, и, признаюсь, мы обсуждали вопросы, связанные с КТК. Уверен, что КТК и впредь будет служить хорошим инструментом для транспортировки казахстанской нефти через Россию на европейский рынок и за его пределы.

Al Jazeera: То есть Вас не беспокоит влияние войны в Украине и то, какое воздействие она оказывает на возможности отправлять вашу нефть в Европу по этому трубопроводу?

— Безусловно, мы учитываем происходящее в Украине и то, какое влияние военный конфликт между Россией и Украиной оказывает на наши стратегические планы в сфере природных ресурсов и их экспорта на международный рынок. В то же время мы твердо верим в стратегическое партнерство с Россией. Однако это не означает, что мы сосредоточены только на одном транспортном звене или маршруте. Именно поэтому Вы абсолютно правы, упоминая трубопровод Баку-Джейхан, Средний коридор и другие маршруты. Но если говорить об объемах транспортировки или экспорта нефти за границу, приоритет все же отдается и должен быть отдан КТК.

Напомним, в понедельник Премьер-министр Олжас Бектенов обсудил с главой КТК вопросы транспортировки казахстанской нефти.