Я мечтаю о том, чтобы Казахстан в будущем стал полностью цифровизированной страной – Президент

Al Jazeera: Казахстан добился успехов в сферах IT-индустрии и цифровой инфраструктуры. Проложено более 20 000 километров оптоволоконных линий. Создан Astana Hub, экспорт IT-технологий вырос более чем на 280 млн долларов в 2023 году. Однако барьеры все еще существуют. Как Казахстан может преодолеть бюрократические препоны для стартапов, а в некоторых случаях восполнить дефицит специалистов и низкие расходы на исследования и разработки?

— Это также одна из насущных проблем, которая сегодня стоит на повестке дня. В тоже время у нас уже есть определенные успехи в этом направлении. Прежде всего, мы создали суперкомпьютер, который недавно был доставлен в Казахстан при тесном сотрудничестве с известными зарубежными компаниями. Мы очень благодарны им за то, что они стали нашими стратегическими партнерами в этом очень важном деле. Как я уже сказал, цифровизация — наш приоритет. Я мечтаю о том, чтобы Казахстан в будущем стал полностью цифровизированной страной.

Al Jazeera: Когда это произойдет? Есть конкретные сроки достижения полной цифровизации?

— Думаю, что через пять лет. Это вполне возможно. Вы только что говорили о бюрократии. Она существует в Казахстане, как и во многих других странах, и цифровизация как раз один из самых эффективных инструментов решения данной проблемы. Цифровизация и искусственный интеллект. Никто не знает, что будет в конце этой истории. Я уже делал заявление на площадке Международного форума Астана, что в контексте стремительного развития искусственного интеллекта в мире различного рода конфликты, войны между государствами выглядят чем-то очень устаревшими. Нам необходимо сосредоточиться на развитии искусственного интеллекта, цифровизации, повышении качества образования молодежи, просвещении людей, а не на том, чтобы ввязываться в военные конфликты, истреблять друг друга. Это пережиток прошлого, очень примитивный, я бы сказал.

Отметим, что создание суперкомпьютера является важным элементом практической реализации Концепции развития искусственного интеллекта до 2029 года и одним из ключевых этапов формирования современной ИТ-инфраструктуры Казахстана.