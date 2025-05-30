Совет Безопасности ООН сталкивается с серьезным кризисом – Президент РК

Al Jazeera: В эти дни проходит Международный форум Астана. Можно ли считать это свидетельством того, что Казахстан убежден в необходимости усиления роли средних держав в поддержании международной системы мультилатерализма?

— Абсолютно. Я глубоко убежден в важности мультилатерализма и считаю, что так называемые средние державы должны играть большую роль в обеспечении мира и безопасности на планете.

Al Jazeera: Считаете ли Вы, г-н Президент, что иногда великие державы могут подрывать систему мультилатерализма? Я имею в виду, что иногда мы слышим заявления от некоторых великих держав о принципе «Америка прежде всего», о важности двусторонних, а не многосторонних механизмов.

— Да, такое действительно происходит, система мультилатерализма слабеет. Совет Безопасности ООН сталкивается с серьезным кризисом: ему недостает как власти, так и воли для решения ключевых международных проблем.

Al Jazeera: Это угроза миру?

— Безусловно, это серьезный вызов. Именно поэтому я считаю, что такие средние державы, как Казахстан, должны играть более значимую роль в решении и урегулировании основныхмеждународных проблем. Казахстан твердо выступает за реформу Организации Объединенных Наций. Когда Организация только создавалась, в нее входило 51 государство. Это были страны-основатели ООН. Сейчас в составе организации уже 193 члена.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в свой статье, опубликованной на Euronews в мае прошлого года, подчеркивал, что средние державы играют важную роль на мировой арене благодаря своему дипломатическому и экономическому влиянию.