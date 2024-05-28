В Euronews вышла статья Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о роли средних держав, передает агентство Kazinform. Приводим полный перевод.

«Такие страны, как Казахстан, должны выступить с новыми силами и заявить о своей роли не только как участников, но и как ответственных игроков на глобальной арене.

В современном мире, отмеченном чрезвычайной геополитической турбулентностью и постоянными конфликтами, необходимость в многосторонних решениях как никогда актуальна.

Войны в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке уносят жизни сотен тысяч людей, в то время как изменение климата оставляет миллионы голодными, уязвимыми и лишенными жилья. Эти конфликты кажутся неразрешимыми, без надежды на улучшение. На фоне этого глобального разлада традиционные державы — экономические и политические гиганты мира — все меньше способны работать вместе.

Конфликт в Украине создал дипломатический тупик, продолжающаяся ситуация в Газе является огромным гуманитарным бедствием, а напряженность в Индо-Тихоокеанском регионе подталкивает на рискованные действия в ущерб более конструктивному взаимодействию. Тем временем структуры, созданные для содействия международному консенсусу, такие как Организация Объединенных Наций, сталкиваются с параличом и тупиком.

Средние державы, гибкие ключевые игроки

Право вето, которым обладают постоянные члены Совета Безопасности ООН, часто приводит к тупиковым ситуациям, мешая принятию решительных мер по глобальному кризису и приводя к повторяющимся сценариям, когда унилатерализм (односторонние действия) предпочитаются коллективным действиям. Это еще больше подрывает дух мультилатерализма (многостороннего подхода) и снижает доверие к международным институтам. На этом фоне средние державы, такие как Казахстан, выступают ключевыми игроками, обладающими растущими возможностями для обеспечения большей стабильности, мира и развития в своих регионах и за их пределами.

Будучи необремененными сложностями политики сверхдержав, наша гибкость позволяет нам успешно ориентироваться в сложных дипломатических ландшафтах и прокладывать пути к компромиссу и примирению. Даже не имея такого глобального влияния, как мировые сверхдержавы, такие страны, как наша, обладают экономической мощью, военными возможностями и, что, возможно, важнее, политической волей и дипломатическим мастерством, необходимыми для значительного влияния на глобальной арене по вопросам продовольственной и энергетической безопасности, зеленого перехода и ИТ, а также устойчивости цепочек поставок.

Более того, средние державы глубоко преданны идее многостороннего подхода. В отличие от сверхдержав, которые могут ощущать себя ограниченными этими институтами, прокладывая собственный курс, наши страны зависят от этих важнейших глобальных механизмов для разрешения споров, защиты территориальной целостности и решения общих проблем, таких как изменение климата и пандемия.

Повестка дня: установление мира и устойчивое развитие

Казахстан всегда был глубоко привержен многостороннему подходу, постоянно стремясь к новым площадкам для международного диалога и совместных действий.

Помимо нашей постоянной работы в области ядерного разоружения и нераспространения, мы активно продвигаем создание нового многостороннего ведомства, сосредоточенного на биобезопасности, с целью предотвращения разрушительных последствий искусственных пандемий и биотерроризма в глобальном масштабе.

Мы также гордимся тем, что в этом году являемся сопредседателями, наряду с Францией, первого Саммита «Одна вода», целью которого является объединение стран и сообществ по всему миру, сталкивающихся с проблемами нехватки воды и опустынивания. Кроме того, мы предложили разместить у себя новый Региональный центр ООН по целям устойчивого развития (ЦУР) по Центральной Азии и Афганистану для координации региональных усилий по борьбе с последствиями изменения климата.

Мы также не боимся предлагать свою помощь в поиске решений затяжных конфликтов. Это подтверждается нашим недавним обязательством провести мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией — усилие, которое подчеркивает нашу веру в силу средних держав для продвижения диалога и содействия миру.

В следующем году исполняется 50 лет Хельсинкскому заключительному акту, что представляет собой ценную возможность задуматься о возвращении и возрождении разногласий среди великих держав мира в пост-холодной войне.

Однако, что более важно, путь к глобальному единству не является непроторенным — по нему успешно шли и ранее. Мир уже преодолевал разногласия и сможет сделать это вновь посредством дипломатии и диалога.

Нам всем следует работать вместе, чтобы вдохнуть новую жизнь в наш мир

С многосторонней системой, находящейся под серьезным напряжением, требуются страны всех размеров — большие, средние и малые — чтобы вдохнуть в нее новую жизнь. Однако, учитывая, что крупные державы все меньше готовы доверять этому процессу, а малые страны не имеют достаточного влияния, долг средних держав — возглавить это движение.

Такие страны, как Казахстан, должны выступить с новыми силами и заявить о своей роли не только как участников, но и как ответственных игроков на глобальной арене.

В этот критический момент мы призываем всех наших международных партнеров присоединиться к нам в укреплении многостороннего подхода — для оживления и инвестирования в глобальную систему, в которой мы многого достигли.

Пусть наши коллективные действия отражают нашу приверженность не только более мирному настоящему, но и процветающему и гармоничному будущему. Задача трудная, но с решимостью, лидерством и твердой приверженностью диалогу мы можем превратить сегодняшние вызовы в завтрашние успехи. Давайте возглавим путь к эпохе многостороннего обновления».