Президент Казахстана поделился видением реформирования ООН

Al Jazeera: Какие изменения Вы хотели видеть в ООН? Возможно, это касается Совета Безопасности ООН и использования права вето?

— Прежде всего, следует расширить Совет Безопасности. Новые развивающиеся государства должны войти в состав этого ключевого органа Организации Объединенных Наций, возможно, на ротационной основе. В любом случае, такие крупные державы, как Япония, Германия, а также представители азиатских и африканских государств, должны быть включены в Совет Безопасности или каким-то образом вовлечены в его деятельность. Это было бы справедливым решением проблемы. Вы только что упомянули изоляцию некоторых крупных государств или держав. Да, это происходит. И это также вызывает нашу обеспокоенность.

Фото: Акорда

Al Jazeera: На протяжении, пожалуй, десятилетий многие страны выступают за реформу ключевых институтов Организации Объединенных Наций — именно за то, что отстаиваете и Вы. Как Казахстан может помочь достичь того, что не удалось другим странам? Как Вы считаете, доступ к ключевым товарам, поставки критически важного сырья могут дать Казахстану преимущество?