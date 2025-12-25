Президент выразил благодарность жителям Жамбылской области

В своей речи Касым-Жомарт Токаев выразил жителям области благодарность за вклад в развитие страны.

— Как известно, нынешний год был объявлен Годом рабочих профессий, в ходе которого нашим труженикам были оказаны особые почести. Это доброе начинание получит свое продолжение и в будущем. Я неизменно подчеркиваю: человек, который ответственно относится к своей работе и безупречно выполняет свои обязанности, всегда достоин уважения.

Жители Жамбылской области славятся своим беспримерным трудом и огромным вкладом в развитие страны. На земле Аулие-Ата живут по-настоящему трудолюбивые люди. Сегодня в этом зале присутствуют граждане, которые добросовестно выполняют свою работу и беззаветно служат народу. Выражаю вам искреннюю благодарность, — сказал Президент.