Президент выразил благодарность жителям Жамбылской области
Глава государства в рамках рабочей поездки провел встречу с общественностью Жамбылской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
В своей речи Касым-Жомарт Токаев выразил жителям области благодарность за вклад в развитие страны.
— Как известно, нынешний год был объявлен Годом рабочих профессий, в ходе которого нашим труженикам были оказаны особые почести. Это доброе начинание получит свое продолжение и в будущем. Я неизменно подчеркиваю: человек, который ответственно относится к своей работе и безупречно выполняет свои обязанности, всегда достоин уважения.
Жители Жамбылской области славятся своим беспримерным трудом и огромным вкладом в развитие страны. На земле Аулие-Ата живут по-настоящему трудолюбивые люди. Сегодня в этом зале присутствуют граждане, которые добросовестно выполняют свою работу и беззаветно служат народу. Выражаю вам искреннюю благодарность, — сказал Президент.
Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область. В рамках рабочей поездки Президент провел встречу с общественностью. В своей речи он заявил о необходимости укрепления экономики Жамбылской области. Он также отметил результаты конституционной и парламентской реформ, поручил открыть центры инклюзивного спорта во всех регионах Казахстана.