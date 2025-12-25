РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:46, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Президент выразил благодарность жителям Жамбылской области

    Глава государства в рамках рабочей поездки провел встречу с общественностью Жамбылской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    В своей речи Касым-Жомарт Токаев выразил жителям области благодарность за вклад в развитие страны.

    — Как известно, нынешний год был объявлен Годом рабочих профессий, в ходе которого нашим труженикам были оказаны особые почести. Это доброе начинание получит свое продолжение и в будущем. Я неизменно подчеркиваю: человек, который ответственно относится к своей работе и безупречно выполняет свои обязанности, всегда достоин уважения.

    Жители Жамбылской области славятся своим беспримерным трудом и огромным вкладом в развитие страны. На земле Аулие-Ата живут по-настоящему трудолюбивые люди. Сегодня в этом зале присутствуют граждане, которые добросовестно выполняют свою работу и беззаветно служат народу. Выражаю вам искреннюю благодарность, — сказал Президент.

    Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область. В рамках рабочей поездки Президент провел встречу с общественностью. В своей речи он заявил о необходимости укрепления экономики Жамбылской области. Он также отметил результаты конституционной и парламентской реформ, поручил открыть центры инклюзивного спорта во всех регионах Казахстана.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Регионы Жамбылская область
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
