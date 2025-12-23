Президент Венесуэлы Мадуро заявил о готовности защищать суверенитет страны

Об этом говорится в его обращении к лидерам стран Латинской Америки и Карибского бассейна, а также к государствам — членам ООН.

Послание главы государства в эфире национального телеканала Venezolana de Televisión зачитал министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто. В документе подчеркивается, что Каракас намерен защищать свои национальные интересы и природные ресурсы в рамках действующего законодательства.

Мадуро обвинил США в усилении давления на Венесуэлу, заявив, что американские вооруженные силы, по его словам, совершили 28 атак на гражданские суда в Карибском море и восточной части Тихого океана. Он утверждает, что в результате этих действий погибли 104 человека. При этом Мадуро подчеркнул, что Венесуэла не предпринимала шагов, которые могли бы оправдать военное давление со стороны Вашингтона.

Он также сообщил о захвате Соединенными Штатами двух танкеров с венесуэльской нефтью в международных водах и объявлении фактической морской блокады поставок энергоресурсов. По его словам, речь идет о систематическом применении силы, выходящем за рамки международного права.

Мадуро отметил, что блокирование поставок венесуэльской нефти может негативно отразиться на мировых энергетических рынках и экономической ситуации в странах Латинской Америки и Карибского региона. Он подчеркнул, что энергетические ресурсы не должны использоваться как инструмент политического давления или военного противостояния.

Напомним, США ввели санкции в отношении семи человек, включая членов семьи президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее американские военные захватили у берегов Венесуэлу танкер Skipper с грузом нефти. 17 декабря президент США Дональд Трамп распорядился о тотальной блокаде всех попавших под санкции нефтяных танкеров, идущих в Венесуэлу и из Венесуэлы.

Однако Венесуэла завяила, что продолжит торговлю нефтью несмотря на объявление Трампа о блокаде.