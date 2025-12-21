США ввели санкции против семьи Николаса Мадуро

Как сообщает Госдепартамент США, новые санкции направлены против племянника Мадуро Карлоса Эрика Мальпика Флореса, включенного в санкционный список 11 декабря, и членов семьи панамского бизнесмена Рамона Карретеро Наполитано, который, как утверждается, имеет связи с правительством Мадуро.

В заявлении указано, что среди лиц, в отношении которых введены санкции, находятся невестка Мадуро, другие родственники Мальпика Флореса и два близких члена семьи Карретеро: «Администрация Трампа полна решимости разрушить сеть лиц, поддерживающих Мадуро и его режим».

В заявлении Министерства финансов США также приводятся подробности о данных санкциях.

В санкционный список включены мать Малпики Элоиса Флорес де Малпика, отец Карлос Эвелио Малпика Торреальба, сестра Ириамни Малпика Флорес, жена Дамарис дель Кармен Уртадо Перес и дочь Эрика Патрисия Малпика Уртадо.

Кроме того, в список внесены имена двух родственников Наполитано — Роберто Карретеро Наполитано и Висенте Луис Карретеро Наполитано.

Ранее Дональд Трамп заявил, что он оставляет возможность войны с Венесуэлой на повестке дня.