РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:42, 21 Декабрь 2025 | GMT +5

    США ввели санкции против семьи Николаса Мадуро

    США ввели санкции в отношении 7 человек, включая членов семьи президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı.

    и
    Фото: Anadolu Ajansı.

    Как сообщает Госдепартамент США, новые санкции направлены против племянника Мадуро Карлоса Эрика Мальпика Флореса, включенного в санкционный список 11 декабря, и членов семьи панамского бизнесмена Рамона Карретеро Наполитано, который, как утверждается, имеет связи с правительством Мадуро.

    В заявлении указано, что среди лиц, в отношении которых введены санкции, находятся невестка Мадуро, другие родственники Мальпика Флореса и два близких члена семьи Карретеро: «Администрация Трампа полна решимости разрушить сеть лиц, поддерживающих Мадуро и его режим».

    В заявлении Министерства финансов США также приводятся подробности о данных санкциях.

    В санкционный список включены мать Малпики Элоиса Флорес де Малпика, отец Карлос Эвелио Малпика Торреальба, сестра Ириамни Малпика Флорес, жена Дамарис дель Кармен Уртадо Перес и дочь Эрика Патрисия Малпика Уртадо.

    Кроме того, в список внесены имена двух родственников Наполитано — Роберто Карретеро Наполитано и Висенте Луис Карретеро Наполитано.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что он оставляет возможность войны с Венесуэлой на повестке дня.

    Теги:
    Венесуэла Мировые новости США
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают