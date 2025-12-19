«Не исключаю этого»: Трамп допустил возможность войны с Венесуэлой

Об этом глава Белого дома рассказал в эксклюзивном интервью американскому телеканалу NBC News.

— Я этого не исключаю, нет, — ответил он на вопрос о возможности начала войны с Венесуэлой.

Трамп отказался отвечать напрямую, является ли его конечной целью свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуро, отметив, что венесуэльский лидер точно знает, чего хотят США.

— Он точно знает, чего я хочу. Он знает это лучше, чем кто-либо другой, — ответил он.

Американский лидер также упомянул о возможности дополнительных захватов нефтяных танкеров.

— Если они настолько глупы, что продолжают плыть, то вернутся обратно в один из наших портов, — ответил глава Белого дома на вопрос о сроках.

Напомним, на прошлой неделе американские военные захватили у берегов Венесуэлу танкер Skipper с грузом нефти.

17 декабря президент США Дональд Трамп распорядился о тотальной блокаде всех попавших под санкции нефтяных танкеров, идущих в Венесуэлу и из Венесуэлы.

Однако Венесуэла завяила, что продолжит торговлю нефтью несмотря на объявление Трампа о блокаде.