    17:33, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    «Не исключаю этого»: Трамп допустил возможность войны с Венесуэлой

    Президент Дональд Трамп заявил, что он оставляет возможность войны с Венесуэлой на повестке дня, передает агентство Kazinform. 

    Фото: Синьхуа

    Об этом глава Белого дома рассказал в эксклюзивном интервью американскому телеканалу NBC News.

    — Я этого не исключаю, нет, — ответил он на вопрос о возможности начала войны с Венесуэлой. 

    Трамп отказался отвечать напрямую, является ли его конечной целью свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуро, отметив, что венесуэльский лидер точно знает, чего хотят США.

    — Он точно знает, чего я хочу. Он знает это лучше, чем кто-либо другой, — ответил он. 

    Американский лидер также упомянул о возможности дополнительных захватов нефтяных танкеров. 

    — Если они настолько глупы, что продолжают плыть, то вернутся обратно в один из наших портов, — ответил глава Белого дома на вопрос о сроках. 

    Напомним, на прошлой неделе американские военные захватили у берегов Венесуэлу танкер Skipper с грузом нефти.

    17 декабря президент США Дональд Трамп распорядился о тотальной блокаде всех попавших под санкции нефтяных танкеров, идущих в Венесуэлу и из Венесуэлы.

    Однако Венесуэла завяила, что продолжит торговлю нефтью несмотря на объявление Трампа о блокаде. 

     

