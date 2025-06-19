Президент России прокомментировал проблему обмеления Каспия

Вопрос о снижении уровня воды в Каспии был поднят представителем информационного агентства AZERTAC в ходе встречи В. Путина с руководителями крупнейших международных информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

– Предварительные исследования показывают, что резкое снижение уровня воды продолжается. Необходимо учесть, что более 80% воды в Каспийском море формируется за счет притока из реки Волга. Какие меры принимает российская сторона в этом направлении? – поинтересовался представитель агентства.

В. Путин отметил, что тема действительно серьезная и требует совместных решений.

– Этот вопрос был поднят президентом Азербайджана Ильхамом Гейдаровичем Алиевым. Я сразу откликнулся, потому что как-то мимо меня это проходило, хотя проблема носит, безусловно, очень большой, если не сказать глобальный характер. Мы знаем трагические примеры с Аральским морем, и здесь нужно вовремя принимать согласованные решения, – подчеркнул президент России.

По его словам, российскому правительству уже даны необходимые поручения, и совместная работа с азербайджанской стороной продолжается.

– Главное здесь – действовать без рывков, но настойчиво и на постоянной основе. Не знаю, насколько это вообще возможно – противостоять стихии. Ведь, помимо результатов деятельности человека в дельте Волги, там существуют и другие причины, возможно, глобального характера. Насколько я знаю, в истории это происходило не раз: то Каспий поднимается, то уровень воды снижается. Нам необходимо искать причины и сделать все, что от нас зависит, чтобы не допустить необратимых процессов, – заключил В. Путин.

Ранее на встрече с руководителями мировых информагентств он подчеркнул, что между Россией и Казахстаном сохраняются особые союзнические отношения, и отметил, что РФ намерена расширять энергетическое сотрудничество с РК, включая совместный выход на рынки третьих стран. В. Путин добавил, что товарооборот между нашими странами почти на 95% осуществляется в национальных валютах.

Также президент России прокомментировал вопрос безопасности в регионе, напомнив, что деятельность ОДКБ никогда не была направлена против третьих государств, и высказался о возможном решении ирано-израильского конфликта.