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    03:15, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Товарооборот Казахстана и России почти на 95% осуществляется в национальных валютах

    Президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ отметил рост товарооборота между Казахстаном и Россией, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстан и Россия
    Фото: Gov.kz

    — Мы обслуживаем наш товарооборот, который постоянно растет, почти на 95% в национальных валютах, и это очень хороший показатель, который дает нам возможность не замедлять рост товарооборота в связи с трудностями, связанными с переводом денежных средств и взаимных денежных потоков за товары и услуги, — отметил В. Путин.

    Президент России также подчеркнул активное развитие гуманитарного сотрудничества между двумя странами, в том числе в сфере образования, и выразил уверенность в дальнейшем укреплении связей. 

    Ранее на встрече В. Путин подчеркнул, что между Россией и Казахстаном сохраняются особые союзнические отношения, и отметил, что РФ намерена расширять энергетическое сотрудничество с РК, включая совместный выход на рынки третьих стран.

    Теги:
    для BELTA Товарооборот ПМЭФ Владимир Путин для mail.ru Экономика Международные отношения Внешняя политика Казахстана Россия
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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