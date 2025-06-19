Товарооборот Казахстана и России почти на 95% осуществляется в национальных валютах

— Мы обслуживаем наш товарооборот, который постоянно растет, почти на 95% в национальных валютах, и это очень хороший показатель, который дает нам возможность не замедлять рост товарооборота в связи с трудностями, связанными с переводом денежных средств и взаимных денежных потоков за товары и услуги, — отметил В. Путин.

Президент России также подчеркнул активное развитие гуманитарного сотрудничества между двумя странами, в том числе в сфере образования, и выразил уверенность в дальнейшем укреплении связей.

Ранее на встрече В. Путин подчеркнул, что между Россией и Казахстаном сохраняются особые союзнические отношения, и отметил, что РФ намерена расширять энергетическое сотрудничество с РК, включая совместный выход на рынки третьих стран.